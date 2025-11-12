Un jugador mundialista de la selección brasileña tuvo un problema cardíaco durante un entrenamiento en su club

Oscar, jugador de San Pablo y exfutbolista de la selección de Brasil, con la cual disputó el Mundial 2014, sufrió un problema cardíaco durante el entrenamiento de este martes y debió ser trasladado de urgencia al hospital para realizarse estudios. Desde el club informaron que el mediocampista de 34 años se encuentra estable y bajo observación, mientras se le realizan más pruebas para poder realizar un diagnóstico y conocer qué pasará con su carrera.

“Durante los entrenamientos realizados el martes por la mañana como parte de la preparación para la pretemporada 2026, el jugador Oscar presentó una crisis con alteraciones cardiológicas, siendo atendido de inmediato por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Einstein Israelita, presente en el lugar”, expresó el club a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Acto seguido, San Pablo comunicó que Oscar fue trasladado al hospital ni bien se produjo el incidente y que allí se encuentra estable y permanece en observación para realizarle más pruebas que permitan determinar el diagnóstico. “Como es habitual y respetando la privacidad del jugador, se publicará nueva información en cuanto el equipo médico disponga de ella, con el consentimiento de Oscar”, detalló.

Oscar estaba terminando su recuperación tras una lesión en la pantorrilla izquierda que sufrió hace un mes y que lo mantuvo afuera de las canchas durante los partidos contra Gremio, Mirassol, Bahía, Vasco da Gama y Flamengo. En tanto, tenía posibilidades de ser convocador para el clásico contra el Corinthians del próximo 20 de noviembre por el campeonato local.

Según informó el medio local O Globo, el viernes pasado, el club emitió un parte médico en el que informó que el jugador estaba realizando ejercicios neuromusculares y con pelota bajo la supervisión de un fisioterapia, y que si su evolución seguía siendo positiva, podría reincorporarse a los entrenamientos grupales durante esta misma semana.

Este temporada, Oscar sufrió cuatro problemas físicos distintos: una lesión muscular en el muslo izquierdo, un edema en la misma zona, una fractura vertebral y la última lesión en la pantorrilla. Los problemas físicos han sido una constante a lo largo de su carrera: tras recuperarse de una fractura en tres vértebras que lo mantuvo fuera de las canchas durante tres meses, Óscar regresó al equipo, pero no jugó en los partidos contra Fortaleza y Palmeiras. Poco después, volvió a sentir dolor en la pantorrilla izquierda y las pruebas confirmaron una nueva lesión en la misma zona.

Oscar junto con Fred, en la selección brasileña

La última vez que el mediocampista jugó fue el 19 de julio contra el Corinthians, en el Estadio Morumbi, mientras que desde su regreso a San Pablo disputó 21 partidos y metió dos goles.

Oscar debutó en San Pablo en 2008 y a los dos años se fue a Internacional de Porto Alegre. Tras una serie de buenos rendimientos, el mediocampista fichó por Chelsea, de Inglaterra, donde mostró una de sus mejores versiones y jugó hasta 2017, cuando migró a Shanghái Port, de China. En Asia estuvo hasta 2025, cuando volvió al club en el que surgió.

A lo largo de su carrera, Oscar jugó en la selección brasileña, tanto en divisiones menores como en la mayor. Con la Verdeamarelha disputó el Mundial 2014, en su propio país, donde quedó eliminada en semifinales ante Alemania por un aplastante 7 a 1. De hecho, el mediocampista fue quien anotó el único tanto de la Canarinha en ese partido.