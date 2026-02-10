Un partido del fútbol brasileño terminó en descontrol: desde una batalla campal hasta ¡una toma de judo!

El cruce entre Juventude y San José de este lunes por el Campeonato Gaúcho -que reúne equipos del estado brasileño de Río Grande del Sur- empezó siendo un partido atractivo, con muchos goles, pero terminó en descontrol. El local caía 2 a 0 y lo terminó dando vuelta en tiempo de descuento. Ahí fue cuando Jandrei, arquero del club eliminado, se enfrentó con un delantero rival y se desató una batalla campal que incluyó, además de varias expulsiones, una toma de judo.

El encuentro de los cuartos de final tuvo un nivel de intensidad alto desde el principio. Los dos equipos salieron a jugar en busca de adelantarse en el marcador y no echarse para atrás. Incluso, el fervor en cada jugada dividida quedó en evidencia a los 25 minutos del primer tiempo, cuando el futbolista Gabriel Taliari, de Juventude, se metió en el área rival para abrir el partido. El arquero Fábio Rampi llegó primero y se anticipó, sin embargo, el delantero dejó la rodilla arriba, le pegó en la cabeza y dejó inconsciente al guardameta, quien debió abandonar el estadio en ambulancia.

A partir de ese momento, el partido tomó rispidez, la cual se incrementó con la llegada de los goles. San José se adelantó 2 a 0 y pareció encaminarse a la semifinal. No obstante, Juventude se recuperó, lo empató y en tiempo adicional del segundo tiempo lo dio vuelta.

Teve até Ippon! A confusão entre os jogadores de Juventude e São José teve até golpe de judô.#Futebol #CampeonatoGaúcho #Juventude #SãoJosé pic.twitter.com/g4bhBEYLoL — ge (@geglobo) February 10, 2026

Por la euforia del último gol, Jandrei, arquero de San José, se peleó con un jugador rival, y el resto de los planteles, en lugar de separar, se sumó al tumulto. A partir de allí, se generó una batalla campal que incluyó golpes, empujones y codazos en el estadio Alfredo Jaconi.

En tanto, el momento más llamativo de la noche ocurrió durante la pelea. Mientras los jugadores de ambos equipos se trenzaban entre empujones y manotazos, Tiago Pedra, defensor de San José, tomó a Messias, de Juventude, y lo derribó con una maniobra que pareció una toma de judo.

Tras el descontrol en el final del partido, el árbitro acudió al monitor del VAR para revisar tanto la jugada del gol como el episodio posterior y determinó la expulsión de Pedra y otros tres jugadores del local: Marcos Paulo, Rodrigo Sam y Ray. Lo cierto es que Juventude clasificó a la semifinal, donde enfrentará a Gremio, y no podrá contar con varias de sus figuras, ya que en el inicio del partido también vio la tarjeta roja Keverton.

O SÍMBOLO DA RAÇA JACONERA EM CAMPO, MANDACA ABRIU A VIRADA GIGANTESCA DO JUZÃO ⚽#DesistirJamais #ECJ pic.twitter.com/lSwbgiZOZM — E.C. Juventude (@ECJuventude) February 10, 2026

Las tensiones en el fútbol brasileño ya venían altas de este domingo. En el cruce entre Corinthians y Palmeiras, el jugador argentino José “Flaco” López metió un gol y lo celebró dándole una patada al banderín del córner del estadio Neo Química Arena, del Timão. También celebró con un gesto desafiante hacia los hinchas rivales que estaban en ese sector.

Tras el festejo, algunos jugadores de Corinthians tironearon de la camiseta de López, que evitó responder. Los empujones y agarrones entre jugadores de los dos equipos continuaron durante un par de minutos, con Gustavo Gómez, capitán de Palmeiras, como uno de los más exaltados, mientras que alrededor del paraguayo Ramón Sosa, delantero de Verdao, se armó otro remolino. A todo esto, la terna arbitral, encabezada por el internacional Raphael Claus, intentaba separar.