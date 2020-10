Kun Agüero, apesadumbrado, sale del campo al final del primer tiempo entre West Ham y Manchester City. Fuente: AP

Entre la larga pausa que impuso la pandemia, que afectó más la actividad de los seleccionados que de los clubes, y las tres lesiones que sufrió en estos casi 10 meses, Sergio Agüero corre el riesgo de tener su primer año calendario en blanco en la selección argentina desde que debutó, con 18 años en 2006, en una derrota por 3-0 en un amistoso frente a Brasil, en el equipo al que dirigía Alfio Basile.

La alarma sobre la disponibilidad de Kun para la segunda ventana de las eliminatorias -jueves 12 de noviembre ante Paraguay; martes 17 en Perú- se encendió por la lesión muscular que este sábado le permitió jugar sólo el primer tiempo del 1-1 entre West Ham y Manchester City. Visiblemente molesto por los problemas físicos de sus dos centrodelanteros -el brasileño Gabriel Jesus está en recuperación-, Pep Guardiola se refirió a Agüero: "Sí, tiene una nueva lesión. ¿Si es grave? No lo sé. Creo que es en el tendón. Mañana [por este domingo] le harán estudios para tener más precisiones".

En la serie frente a Ecuador y Bolivia, Lionel Scaloni no contó con el ex atacante de Independiente por la artroscopia en la rodilla izquierda a que se sometió a fines de junio, tras un 5-0 a Burnley, más unas molestias musculares que sintió poco antes de la reaparición. En ese lapso, Agüero quedó al margen de la eliminación frente a Lyon por los cuartos de final de la Champions League.

Volvió a jugar el sábado 17 de este mes, en el 1-0 contra Arsenal, en medio de la polémica que provocó por la sujeción por un hombro a una jueza asistente, a quien le reclamaba por un lateral. El miércoles pasado convirtió un penal y tuvo 68 minutos en el 3-1 ante Porto en la apertura de la zona de grupos de la Champions. La búsqueda de continuidad se vio interrumpida este sábado. En total, el goleador participó en 179 minutos en los últimos tres encuentros.

Si la lesión le impide integrar la nómina que anunciará Scaloni, Kun pasará por primera vez un año calendario completo sin protagonizar un partido en el seleccionado desde que debutó en 2006. A los 32 años, suma 97 partidos y 42 goles en el conjunto nacional, a lo largo de 14 años, en los que participó en cuatro copas América, tres mundiales, tres eliminatorias y 37 amistosos. Su último cotejo fue el 18 de noviembre de 2019, cuando marcó un gol en un 2-2 amistoso frente a Uruguay.

Si no puede contar con Agüero, para Scaloni eso no será una situación nueva. Desde que asumió el entrenador llevó adelante una renovación que muestra a Lautaro Martínez en el cuarto lugar entre los futbolistas que tienen más presencias (18 partidos) en el ciclo; además, el ex delantero de Racing es el máximo goleador, con 10 tantos. Fue titular en el arranque de las eliminatorias, con Lucas Alario y Giovanni Simeone como recambio. Mientras, el reencuentro de Agüero con el seleccionado puede volver a postergarse.

