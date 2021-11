Uruguay - Argentina. Tabárez pateó la presión hacia otro lugar: “Hay otros partidos y equipos que tienen que jugar con los que nos golearon a nosotros”

Uruguay modificó los modos, pero aún así sumó su tercera derrota al hilo: 0-3 contra la Argentina en el Monumental, 1-4 contra Brasil en Manaos y la de anoche, un 0-1 contra una selección albiceleste que estuvo imprecisa pero capitalizó su mejor avance y se resguardó en las manos mágicas de Dibu Martínez. No se trató de una cuestión de merecimientos, según Washington Tabárez, sino de precisión y atención. “Intentamos no arriesgar la pelota en nuestro campo, pero una pelota perdida derivó en un gol de gran factura, pero que no tenía que ver con el juego”, analizó el entrenador uruguayo sobre el quite de Paulo Dybala que derivó en la definición de Ángel Di María.

Diego Godín no puede ocultar su decepción. Sabe que habrá que trabajar mucho para lograr la clasificación al Mundial de Qatar. Matilde Campodonico - Pool AP

La Celeste no transita por el camino de la buena suerte. Más bien, paga muy caro hasta el más pequeño de los errores. Mientras tanto, se desacomoda en una tabla cuyas posiciones -con la excepción de las primeras dos, ocupadas desde el inicio por Brasil y Argentina- fluctúan cada fecha. “No hay que darle espacio a los malos momentos porque esta mala racha son cosas del fútbol. Tenemos con qué arreglarnos para los partidos que vienen, lo dramático es que cada vez queda menos”. El martes, Uruguay deberá buscar oxígeno en donde más escasea: en La Paz, ante un equipo boliviano que mostró cierta mejoría colectiva en comparación con otras ruedas clasificatorias.

"Nada está definido" Oscar Tabárez

“Bolivia es el equipo que recibió mas goles en eliminatorias, en cambio los buenos resultados los consigue en La Paz y tiene una estrategia tratando de acentuar las dificultades de jugar ahí. Lo sufrimos mucho y por eso no se puede comparar, pero desde la cohesión grupal estoy seguro que este partido ayudó mucho”. Lo que planteó el DT refiere a las ausencias de Edinson Cavani, Federico Valverde y Giorgian De Arrascaeta. Los tres, por lesión. Por la misma causa estuvieron ausentes Maxi Gómez, Matías Viña , Nicolás De La Cruz y Sebastián Cáceres.

Ante la Argentina, Uruguay falló mucho en la definición y extraño a Edinson Cavani. El atacante de Manchester United padece una molestia en un tendón Bruna Prado - AP

“Estoy seguro de que este partido ayudó mucho”, analizó el entrenador orienta. Tabárez habló de la reacción anímica de sus dirigidos, que fue mayor a la del clásico rioplatense jugado el mes pasado en el Monumental de Núñez, tras el cual la prensa del país oriental llegó a apuntar que Uruguay se había entregado demasiado rápido. Anoche, al menos abandonó esa actitud inerme. En rigor, mereció algo más, pero el guardametas argentino se impuso en todas las jugadas de peligro.

Uruguay iguala en el cuarto puesto de las eliminatorias con Chile y Colombia, pero la estadística del balance de goles lo ubica sexto -virtualmente fuera del Mundial-. No obstante, nada está definido según el histórico coach, quien analizó que “Mas allá de los tres primeros lugares, los demás están parejos en la tabla”. Y pateó la presión hacia otros territorios: “Para conseguir el máximo de puntos, hay otros partidos y equipos que tienen que jugar con los que nos golearon a nosotros. Para mí no está nada definido”.