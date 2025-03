Uruguay - Argentina: Thiago Almada hizo un golazo en el Centenario

No había sido un cómodo primer tiempo para la selección argentina en Montevideo. Con una postura más posicional para tener controlado a Uruguay y encontrar contragolpes, que no fueron fructíferos, se acomodó en el segundo período, siendo un equipo mucho más peligroso, con su identidad a flor de piel. Pasó a manejar la pelota, a no correr peligros en la última línea y a generar situaciones peligrosas. Dos de ellas, con la excelsa pierna derecha de Thiago Almada.

El ex futbolista de Vélez silenció el mítico estadio Centenario a los 22 minutos del segundo tiempo. Tras un traslado del incansable Julián Álvarez, que fue del centro del ataque hacia el costado izquierdo del área, Almada se mostró solo por detrás, ubicado más centrado para que el atacante de Atlético Madrid descargase. El ahora volante ofensivo de Lyon, de Francia, tenía todo en la mente. Así como recibió el pase, se perfiló para su mejor pierna, miró el arco e hizo viajar el remate hacia la esquina elegida. Lejos quedaron las manos de Sergio Rochet y arriba quedó el equipo de Lionel Scaloni en el resultado. Y más arriba en la eliminatoria sudamericana, a un punto de la clasificación para el Mundial y con cinco fechas remanentes.

Pocos minutos antes, la Argentina había sacado un contragolpe feroz manejado de derecha a izquierda. En el último toque se había generado el mismo tándem: Álvarez había controlado mínimamente y con un toque ligero abrió para un Almada totalmente libre. Esta vez de primera, también abrió el pie con su mejor perfil para intentar que ingresara en ese mismo ángulo al que le acertó un rato después. ¿La diferencia? No tuvo el tiempo cómodo como para pispear antes el destino y, para colmo, en un campo de juego que estuvo bastante pozeado, le picó antes del impacto. De todas maneras, el recorrido pedía

