Louis Van Gaal, duro con Messi Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2019 • 19:30

El entrenador holandés Louis Van Gaal cuestionó a Lionel Messi remarcando que "no es jugador de equipo, sino individual" y se preguntó porqué Barcelona, el club que él dirigió en dos ciclos, "no gana una Champions (League) hace cinco años", a pesar de contar en sus filas con el astro rosarino.

En una nota concedida al diario español El País, el técnico holandés, de 67 años, criticó duramente al estratega del conjunto catalán y del seleccionado argentino de fútbol, que este lunes cumplió 32 años. "Miren al Barcelona, ¿Cuántas Champions (League) han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo?", inquirió en forma irónica el DT.

El entrenador holandés dijo también: "Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo".

Van Gaal se refirió también al gol perdido por el argentino en el partido del domingo pasado con Qatar (2-0), por Copa América, en donde falló desde una situación muy favorable para marcar. "Seguramente no fue su jornada. Es incomprensible el fallo de Messi a 7 metros del arco", sostuvo.

Van Gaal y el recuerdo de la eliminación de Holanda ante Argentina, en Brasil 2014: "Nos ganaron en la tanda de penales. ¡No vi mucho a Messi en ese partido! Nosotros fuimos mejor equipo".

Por ultimo, el entrenador, que comandó al Barcelona en dos períodos (1997-2000 y 2002-2003; con cuatro títulos), manifestó que "Messi debería preguntarse cómo es posible que lleve tanto tiempo sin ganar una Champions el Barcelona".

"¿Por qué hace cinco años que no la ganan? Como capitán debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa, si el Barsa tiene una plantilla maravillosa", continuó.

Van Gaal resaltó que el hoy técnico del Manchester City, Pep Guardiola, mientras estuvo al frente del banco de la entidad catalana "hizo jugar a Messi para beneficio del equipo, pero los últimos entrenadores se han adaptado demasiado" al rosarino, en "lugar de proteger el espíritu de equipo".

"Guardiola la ganó con el Barcelona porque tenía a Messi y porque no dejaba que Messi jugara a su manera (...) Messi se ajustó al plan de Guardiola, y no al revés. Guardiola consigue lo más difícil: que los jugadores se muevan en la dirección exacta en el momento preciso. Para eso debes crear un lenguaje, un espíritu de equipo, una comunidad. Mire a (Sergio) Agüero. Jugó para sí mismo hasta que Guardiola lo cambió, y ahora se mueve en el momento indicado. Ese es el arte de entrenar", explicó Van Gaal sobre la evolución del Kun en Manchester City.