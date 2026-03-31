Ver DSports online: Bolivia vs. Irak en vivo por el Repechaje al Mundial 2026

En la medianoche de este miércoles (horario argentino), Bolivia e Irak se disputarán mano a mano el último boleto para el Mundial 2026. El encuentro entre ambos, que cuenta con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, se disputa en el estadio BBVA de Monterrey, Nueva León, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para acceder a los playoffs, la Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. Así dejó sin chances de pelear por un lugar en la Copa del Mundo a Venezuela, Perú y Chile. Viene de ganarle a Surinam por 2 a 1 con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros (Liam van Gelderen puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Henk ten Cate).

Bolivia derrotó a Surinam en las semifinales del repechaje y se verá las caras con Irak en la final Hector Vivas - FIFA - FIFA

El seleccionado asiático, por su parte, ganó la quinta ronda de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) tras vencer en la final a Emiratos Árabes Unidos por 3 a 2 en el resultado global. Previamente quedó segunda en el Grupo B de la cuarta ronda, por detrás de Arabia Saudita. Y antes, en la tercera instancia, fue tercera en la zona B, en la que Corea del Sur y Jordania (rival de la Argentina en el Mundial 2026) se clasificaron directamente a la Copa del Mundo.

El ganador se clasificará a la Copa del Mundo e integrará el Grupo I con Francia, Noruega y Senegal.

Bolivia vs. Irak: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Monterrey, México, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO (DSports).

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Irak corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación al Mundial 2026, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.77 contra los 2.85 que se repagan por un hipotético triunfo de Bolivia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Las casas de apuestas ponen a Irak como favorito al triunfo en el repechaje ante Bolivia Irak National Team

Posibles formaciones