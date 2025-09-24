Ver Fox Sports y Telefé, en vivo: cómo seguir Palmeiras vs. River online

Este miércoles se define un nuevo clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025: Palmeiras o River. Ambos equipos se enfrentan en el estadio Allianz Parque, en el marco de la vuelta de los cuartos de final, a partir de las 21.30 (horario argentino). En la ida, disputada la semana pasada en el estadio Monumental, el visitante se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque (Lucas Martínez Quarta descontó para el local).

El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ y Mitelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

De cara a la revancha, Marcelo Gallardo, DT de River, tiene planeadas varias modificaciones para intentar mejorar considerablemente lo hecho en Buenos Aires, donde fue ampliamente superado, principalmente en el primer tiempo. Todo indica que dejará atrás la línea de cinco defensores para poner esa misma cantidad de jugadores en la mitad de la cancha: Enzo Pérez, Juan Portillo, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo.

De confirmarse esto, el Millonario jugaría con Maximiliano Salas como único delantero. Esto, también, tiene su justificación en tres causas principales: la lesión de Sebastián Driussi (desgarro en el bíceps femoral izquierdo), el bajo nivel de Facundo Colidio en partidos de alta preponderancia y la sequía de Miguel Borja, quien no convierte un gol desde el 14 de julio.

Maximilano Salas sería la única referencia de ataque de River en un partido en el que necesita convertir goles Gonzalo Colini - LA NACION

La única duda del ‘Muñeco’ estaría en la defensa. Con Martínez Quarta confirmado tras su buen partido con gol incluido en la ida, aún no está claro quién actuará como segundo central. Por actualidad, la lógica indica que Lautaro Rivero debería ganarle la pulseada a Paulo Díaz, pero el chileno, aún a pesar de su muy flojo rendimiento frente al Verdão el miércoles pasado, es indiscutido para el entrenador. Todo se definirá minutos antes del comienzo del encuentro.

El ganador de la serie avanzará a la próxima ronda y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Liga de Quito y San Pablo. En ese cruce, el conjunto ecuatoriano ganó por 2 a 0 como local en la ida gracias a las anotaciones de Bryan Ramírez y Michael Estrada. La revancha está programada para este jueves a las 19 (hora argentina) en el Morumbí.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.78 contra los 5.33 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.60.