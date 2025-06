Ver online TyC Sports y Telefé: Argentina vs. Chile, en vivo

Las selecciones de Chile y la Argentina se enfrentan este jueves a las 22 (horario argentino) en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y televisación de TyC Sports y Telefé, por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los detalles de todos los encuentros del certamen clasificatorio están disponibles en canchallena.com, con datos y estadísticas actualizadas en tiempo real.

Canales de TV

Telefé

TyC Sports

Streaming

TyC Sports Play

MiTelefé

En la primera de las Eliminatorias en curso, la Argentina se quedó con la victoria por 3 a 0 en el Monumental con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala. De cara a este compromiso y, con respecto al duelo anterior, habrá cuatro modificaciones obligadas en la Argentina ya que Nicolás González está suspendido al igual que Nicolás Otamendi y Enzo Fernández; mientras que Mac Allister no fue convocado por lesión.

De cara a este partido, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, deberá armar un once alternativo ante la gran cantidad de bajas. A los suspendidos Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás González se le sumaron lesionados como Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez. La premisa es clara: preservar y no exigir. A esta altura del ciclo, nadie que esté entre algodones será tenido en cuenta. Lo mismo ocurre con Lionel Messi, ya que el propio Scaloni sembró dudas con respecto a su inclusión en el equipo titular: “Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque: tenemos que hablar con él”, aseguró.

“Estamos en condiciones de probar otras cosas”, dijo el DT. Con la clasificación para el Mundial ya asegurada, el entrenador tiene margen para mirar más allá del resultado. Y mientras en la defensa el único ausente importante será Otamendi -Leonardo Balerdi jugará en su lugar–, es en la mitad de la cancha donde se presenta el mayor movimiento. O, como definió el entrenador, las “oportunidades”.

Leonardo Balerdi, defensor de Olympique de Marsella, sería el reemplazante de Nicolás Otamendi AP - AP

Rodrigo De Paul sería el único sobreviviente del mediocampo campeón del mundo que jugaría desde el comienzo. Ante las bajas de Enzo Fernández, Paredes y Mac Allister, su rueda de auxilio sería Exequiel Palacios, con Giuliano Simeone por la derecha, como ‘8′. En el ataque, para jugar junto a Julián Álvarez, aunque un poco más retrasado, crecen las chances de que sume minutos desde el arranque Nicolás Paz, el joven del Como de Italia que ya tuvo minutos ante Bolivia y Brasil.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.86 contra los 5.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Chile. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.55.

La selección argentina parte como favorita al triunfo en el encuentro de este jueves ante Chile Natacha Pisarenko - AP

