Ver partidos del Mundial 2026, en vivo: por dónde pasan España vs. Austria y Portugal vs. Croacia

Este jueves se disputan dos partidos entre selecciones europeas en el Mundial 2026. En el primer turno, a partir de las 16 (horario argentino), España se enfrenta a Austria en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Luego, desde las 20 (horario argentino), Portugal juega contra Croacia en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Ambos encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+, mientras que el juego entre portugueses y croatas también estará disponible en Telefé y TyC Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La jornada se cierra a la medianoche de la Argentina con el compromiso entre Suiza y Argelia.

DirecTV posee los derechos de los 104 partidos que conforman el calendario oficial. Se alió comercialmente con Flow, en los canales 109 (DSports) y 110 (DSports+), y con la plataforma digital Paramount+. De esta manera, los usuarios pueden acceder a la totalidad de los compromisos del campeonato mediante estas señales, incluidos los de este jueves.

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TyC Sports, justamente, incluye en su programación 52 partidos. Telefé, por su parte, transmite 32, y la TV Pública emite 10 mediante una retransmisión de la producción realizada por DSports. En cuanto a las opciones digitales, además de Paramount+, Disney+ dice presente en 30 encuentros a través de su plan Premium.

Todos los partidos de la selección argentina se pueden ver en vivo por TV a través de Telefé, DSports, TyC Sports, la TV Pública y el canal 109 de Flow. Por otro lado, también estarán disponibles en streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.

España vs. Austria: todo lo que hay que saber

16vos de final del Mundial 2026.

Día : Jueves 2 de julio.

: Jueves 2 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

: SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Árbitro : Glenn Nyberg (Suecia).

: Glenn Nyberg (Suecia). TV : DSports y el canal 109 de Flow.

: DSports y el canal 109 de Flow. Streaming : Paramount+.

: Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

Portugal vs. Croacia: todo lo que hay que saber

16vos de final del Mundial 2026.

Día : Jueves 2 de julio.

: Jueves 2 de julio. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : BMO Field de Toronto, Canadá.

: BMO Field de Toronto, Canadá. Árbitro : Espen Eskas (Noruega).

: Espen Eskas (Noruega). TV : Telefé, TyC Sports y DSports.

: Telefé, TyC Sports y DSports. Streaming : Paramount+.

: Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

Cronograma y resultados de 16avos de final del Mundial 2026