LA NACION

Ver partidos del Mundial 2026, en vivo: por dónde pasan España vs. Austria y Portugal vs. Croacia

Ambos encuentros corresponden a los 16vos de final de la Copa del Mundo; los ganadores se verán las caras en la próxima instancia

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Cristiano Ronaldo ya convirtió dos goles en lo que va del Mundial y quiere ir por más
Cristiano Ronaldo ya convirtió dos goles en lo que va del Mundial y quiere ir por másXu Zijian - XinHua

Este jueves se disputan dos partidos entre selecciones europeas en el Mundial 2026. En el primer turno, a partir de las 16 (horario argentino), España se enfrenta a Austria en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Luego, desde las 20 (horario argentino), Portugal juega contra Croacia en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Ambos encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+, mientras que el juego entre portugueses y croatas también estará disponible en Telefé y TyC Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • La jornada se cierra a la medianoche de la Argentina con el compromiso entre Suiza y Argelia.

DirecTV posee los derechos de los 104 partidos que conforman el calendario oficial. Se alió comercialmente con Flow, en los canales 109 (DSports) y 110 (DSports+), y con la plataforma digital Paramount+. De esta manera, los usuarios pueden acceder a la totalidad de los compromisos del campeonato mediante estas señales, incluidos los de este jueves.

Lamine Yamal aún no mostró su mejor versión en el Mundial, pero buscará hacerlo ante Austria
Lamine Yamal aún no mostró su mejor versión en el Mundial, pero buscará hacerlo ante AustriaSilvia Izquierdo - AP

TyC Sports, justamente, incluye en su programación 52 partidos. Telefé, por su parte, transmite 32, y la TV Pública emite 10 mediante una retransmisión de la producción realizada por DSports. En cuanto a las opciones digitales, además de Paramount+, Disney+ dice presente en 30 encuentros a través de su plan Premium.

Todos los partidos de la selección argentina se pueden ver en vivo por TV a través de Telefé, DSports, TyC Sports, la TV Pública y el canal 109 de Flow. Por otro lado, también estarán disponibles en streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.

España vs. Austria: todo lo que hay que saber

  • 16vos de final del Mundial 2026.
  • Día: Jueves 2 de julio.
  • Hora: 16 (horario argentino).
  • Estadio: SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.
  • Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).
  • TV: DSports y el canal 109 de Flow.
  • Streaming: Paramount+.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Portugal vs. Croacia: todo lo que hay que saber

  • 16vos de final del Mundial 2026.
  • Día: Jueves 2 de julio.
  • Hora: 20 (horario argentino).
  • Estadio: BMO Field de Toronto, Canadá.
  • Árbitro: Espen Eskas (Noruega).
  • TV: Telefé, TyC Sports y DSports.
  • Streaming: Paramount+.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Cronograma y resultados de 16avos de final del Mundial 2026

El SoFi Stadium de Los Angeles será la sede del partido de 16vos de final entre España y Austria
El SoFi Stadium de Los Angeles será la sede del partido de 16vos de final entre España y AustriaFotomontaje generado con IA
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Seis argentinos fueron detenidos por colarse a la cancha y la policía de Miami advierte para el partido del viernes
    1

    Seis argentinos fueron detenidos por colarse a la cancha y la policía de Miami advierte para el partido del viernes

  2. Tielemans y Trossard discutieron en pleno partido y luego se abrazaron para rescatar a Bélgica
    2

    Tielemans y Trossard pasaron de una fuerte pelea a construir gol que revivió a Bélgica frente a Senegal en el Mundial 2026

  3. De potrero y también de equipo: Thiago Almada juega para los que saben de fútbol
    3

    De potrero y también de equipo: Thiago Almada juega para los que saben de fútbol

  4. El eufórico festejo de Pochettino y el plantel de Estados Unidos tras la clasificación a octavos
    4

    La celebración de EE.UU. tras la clasificación a octavos del Mundial: canciones, rondas y aplausos para Pochettino