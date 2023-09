escuchar

Hay jugadas que no tienen explicación. Es como la que ocurrió ayer en la liga de fútbol de Honduras en el clásico entre Marathón y Olimpia. Cuando se suponía que el partido debía llevarse todas las miradas, el jugador André Orellana fue quien se quedó con el protagonismo de la jornada cuando de una brutal patada directo a las canilleras de dos jugadores de Olimpia los dejó tendidos en el césped. Los futbolistas agredidos habían sido sus compañeros hasta hace poco.

El clásico ya estaba cerca del final. Cuando faltaban dos minutos para que se terminaran los 90 minutos oficiales, Orellana -cedido por Olimpia a Marathón- tomó carrera varios metros y se encaminó en una pelea para disputar una pelota contra dos jugadores contrincantes. Decidido, el jugador de 21 años elevó su pierna derecha y no tocó la pelota: fue directo a las piernas de sus colegas Germán Mejía y Carlos Pineda.

Tomó carrera y les dio un planchazo a ¡dos! jugadores del equipo contrario

Orellana fue expulsado inmediatamente mientras los futbolistas lesionados se revolcaban en el piso, doloridos, según quedó registrado en las imágenes que pronto se hicieron virales. “Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido. No es correcto para nada. Ya hablé con ‘Patón’ [Mejía] que es un papá para mí”, declaró Orellana tras finalizar el encuentro.

“Germán me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también (Pedro Troglio, el argentino DT de Olimpia). Solo quiero pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia. Troglio me dijo que estuviera tranquilo, que él me aprecia y que son experiencias para mejorar”, añadió el futbolista a los medios locales.

En redes sociales, Mejía habló sobre al planchazo de su excompañero. “Ya hablamos, es parte del fútbol” , escribió el futbolista, y sumó una captura de un chat de WhatsApp con Orellana.

Si ya hablamos hermano es parte del fútbol,que lo amo mucho, que siga trabajando @Orellanaandre04 que él ya sabe que esta para ser el mejor central de honduras y salir al extranjero.. pic.twitter.com/QqMqpE191n — EL PATON MEJIA (@MejiaPaton) September 18, 2023

