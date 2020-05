Crédito: Instagram @danicortesms

Sebastián Villa, futbolista colombiano de Boca, será indagado esta tarde en la causa penal por violencia de género iniciada por su ex pareja, Daniela Cortés, ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Pérez.

Según consignó Telam, la audiencia será virtual, por el sistema de videoconferencia múltiple. Entre las pruebas incorporadas por la fiscalía, fuentes judiciales indicaron que se encuentran los testimonios de una hermana y una amiga de Cortés residentes en Colombia, aunque -según allegados a la defensa del jugador- ninguna de ellas "estuvo nunca en la Argentina".

El 27 de abril, Cortés, de 25 años y también colombiana, subió a las redes sociales videos y fotos con su cara ensangrentada producto -según su testimonio- de golpes ocasionados por el futbolista. Dos días después, el juez de la causa, Horacio Hryb, dictó una restricción perimetral de 1.500 metros para que Villa no se pueda acercar a su casa en el barrio cerrado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, en donde vivía con su ex novia.

El 30 de abril, Cortés ratificó la denuncia ante la fiscal Verónica Pérez, quien ante el pedido de Burlando solicitó al juez que el delantero de Boca no pueda salir del país por 30 días, medida que el magistrado concedió. Los peritos comprobaron que la mujer presentaba un edema en la frente del lado derecho y además equimosis (una lesión que se genera por presión fuerte) en el brazo y en el muslo derechos.

En las últimas horas, Fernando Burlando, abogado de la mujer, adjuntó a la causa una serie de conversaciones entre el futbolista de Boca y Cynthia, hermana de Daniela, en la que se refieren a las agresiones, con fotos incluidas. Son varios fragmentos de WhatsApp en los que, por ejemplo, el futbolista reconoció la violencia. Allí, Villa admitió en más de una oportunidad que golpeó a su novia. "La amo, no sé qué me pasó. Se me fueron las luces", escribió.

Otra de las conversaciones data del 4 de abril, a las 4.24 de la mañana. Cortés trató de realizar una videollamada con su hermana, que le escribió a las 8.04. "¿Qué pasó? Usted llamándome a las 4.24 AM", preguntó Cynthia. "Mana, Sebastián me pegó. Ya no doy más", respondió la ex novia del futbolista. "Estábamos jugando parchís los dos y yo le gané y me cogió del pelo", lo acusó.

Burlando también contó que hay audios que comprometen a Villa respecto al embarazo que habría perdido Daniela Cortés por una presunta golpiza. Cynthia Cortés aportó otro chat con el delantero, en el que asegura "nosotros vamos a ser papás. Tiene dos meses" y agrega que se enteraron "por una prueba de orina".

Al momento de conocerse la denuncia Villa grabó un video en el que intentaba despegarse de la acusación de su ex novia. Y contraatacó en los tribunales: acusó él a su ex pareja de "extorsión y amenazas". Con un video en su perfil de Instagram, el futbolista dijo que Cortés le pedía "150 mil dólares para separarse y regresar a Colombia". Posteriormente, según informaron fuentes cercanas al colombiano, el delantero presentó una filmación para demostrar que Cortés lo había golpeado en la espalda.

En las últimas horas, en relación al caso, se expresó Jorge Bermúdez, integrante de la Secretaría Técnica de Boca. "Hablamos seguido con él, estamos en el día a día. Lo de Villa ha sido doloroso para todos. Lo estamos acompañando, estamos pendientes de todo lo que ocurra en el plano judicial. Ojalá ese problema que tiene en lo judicial lo pueda solucionar. Queremos que la Justicia determine qué es lo que tiene que seguir haciendo Sebastián, pero lo lamentamos muchísimo porque todavía recuerdo la velocidad de Villa por fuera y lo determinante que fue para el título que acabamos de conseguir. Como club hemos obrado con tranquilidad, con sigilo, pero ahora hay un problema judicial".

"Todo lo que pasa nos preocupa, todo lo que tenga que ver con Boca. Respecto de lo de Villa, como digo siempre, vamos a escuchar a la Justicia y actuaremos en consecuencia. Si es culpable, que lo culpen, nunca apoyaríamos un acto de violencia, pero es algo que tiene que resolver la Justicia", declaró Jorge Amor Ameal, el presidente xeneize.

Si sos víctima de violencia de género llamá a la Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género.