Violencia en el fútbol: el técnico de Ferro de General Pico recibió un balazo en la cancha

La última fecha del torneo Federal A resultó una jornada de terror. El estadio de Huracán Las Heras, en Mendoza, el escenario de lo que pudo ser una tragedia. Una disputa interna entre hinchas locales finalizó con disparos de armas de fuego y uno de los proyectiles hirió a Mauricio Romero, el entrenador del equipo de Ferro Carril Oeste, de General Pico, La Pampa. Las corridas apenas se escucharon las detonaciones y el movimiento brusco del entrenador, al recibir el impacto de bala en la axila izquierda, fueron las imágenes dramáticas que desataron los violentos, que nuevamente se apropiaron de un espectáculo deportivo para dirimir a los tiros las diferencias. El juego fue suspendido a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando los cuyanos se imponían por 3 a 1.

Dos equipos de campañas irregulares, alejados de los puestos que invitan a ilusionarse con el ascenso a la Primera Nacional, cerraban la Etapa Regular del Federal A. Con la victoria 3-1, el estadio General San Martín, de la calle Olascoaga, en el departamento de Las Heras, se convirtió en un campo de batalla. De los insultos a los golpes de puños y el paso a las armas de fuego. La tribuna popular local, el espacio en el que los violentos decidieron resolver la interna, mientras alrededor de mil espectadores observaban el juego.

En el vestuario, Mauricio Romero recibió las curaciones por la herida de bala; la vida del entrenador está fuera de riesgo Captura

Con los disparos, las corridas se multiplicaron en las tribunas -los hinchas buscaban protección contra los muros- y también en el campo de juego, donde los futbolistas y el cuerpo de árbitros buscaban con desesperación hacia las bocas de los túneles que los llevaran a los vestuarios. Apenas se alejó unos metros del banco de los suplentes, Romero recibió el disparo -sería de calibre 22- que rozó la axila izquierda. El entrenador, ex futbolista de 38 años, que jugó en Lanús, Colón, Gimnasia (LP) y en varios clubes mexicanos -Morelia, Atlante, Puebla, Dorados de Sinaloa- recibió asistencia médica en el vestuario, donde se constató que la herida no revestía gravedad y que su vida no corría peligro.

Con las detonaciones en las tribunas, los protagonistas buscaron refugio en los vestuarios Captura

A mediados de agosto, Romero tomó el control de Ferro Carril Oeste, de General Pico, en reemplazo de Pablo Semeniuk. La tarea, en un principio, solo sería de modo interino, aunque la continuidad no dependería de los resultados. Al extremo que dirigió 13 de los 30 encuentros del campeonato, donde el equipo flotó en la mitad de la tabla del Grupo A, que tuvo como ganador a Deportivo Madryn, con 56 puntos. Los pampeanos finalizaron con 43, sin considerar la decisión que tomará el Consejo Federal sobre el encuentro con Huracán Las Heras.