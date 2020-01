Barcelona: Xavi dijo que no a la propuesta de reemplazar a Valverde... por ahora

Xavi Hernández, en la mira para dirigir a Barcelona en el futuro Fuente: Reuters

12 de enero de 2020 • 12:20

Habrá que esperar. El regreso de Xavi Hernández a Barcelona no será inmediato. El rumor sobre la posibilidad de convertirse en el reemplazante de Ernesto Valverde como nuevo entrenador, quedó desactivado. Este domingo, luego de una reunión entre las autoridades del club culé y el ex jugador en Doha, definieron que por el momento no viajará a España, y permanecerá en Al Sadd, donde aún tiene contrato hasta junio.

Según dio a conocer el diario Mundo Deportivo, Xavi no quiere dejar ahora a su equipo, con el que se clasificó para la Copa de Qatar y tiene contrato hasta el 30 de junio. Además sostiene que el ex jugador construyó una muy buena relación con el Al Sadd y con la familia real qatarí, por lo que no quiere romper este vínculo.

Sin embargo, el ex capitán de Barcelona, no descarta la posibilidad de asumir como nuevo entrenador, ya que se siente preparado para semejante desafío. En conferencia de prensa lo dejó claro: "Estoy preparado. Para entrenar al Al Sadd, al Barcelona. Sí, estoy preparado. ¿Por qué no? Veremos qué es lo que pasa y cuáles son los plazos, porque yo tengo contrato acá. No sé lo que pasará en el futuro, especialmente cuando eres entrenador. Tu nunca sabes lo que pasará en el futuro, pero estoy preparado."

Valverde, cuestionado al frente del equipo catalán Fuente: AP

Xavi se reunió en Arabia con Òscar Grau, CEO de Barcelona, y el secretario técnico Eric Abidal, pero su decisión es continuar por ahora con Al Sadd, aunque es factible que acepte una propuesta en junio, al finalizar la temporada, y con la idea de empezar un proyecto de largo plazo. Xavi entiende que este no es un buen momento para tomar las riendas del equipo, en mitad de torneo, para hacer todos los cambios que considera necesarios.

Descartada la posibilidad de tener a Xavi como nuevo entrenador, resta saber qué sucederá con Valverde, quien quedó en medio de la polémica. Si bien, confirmó que estará presente en la práctica de este lunes, el DT del Barça está molesto con todos los rumores que surgieron tras la derrota frente a Atlético de Madrid en la Supercopa de España, y la baja en su imagen con el rendimiento de su equipo.