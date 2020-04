Verón, Maradona y una imagen que recorrió el mundo: la insólita pelea al terminar el primer tiempo del Partido por la Paz, el 12 de octubre de 2016 en Roma. Crédito: captura

" Maradona es contradictorio. Primero me pidió que fuera el Xavi del equipo y después no jugué. Ya está, no hubo ninguna pelea". Esas fueron las palabras que eligió Juan Sebastián Verón para describir su "paseo" por el Mundial de Sudáfrica 2010. Y ahí radica el origen de la pelea entre ambos referentes del fútbol argentino.

A ello, le siguió el encontronazo público que tuvieron en el Partido por la Paz organizado por el Papa Francisco en 2016, que tenía el objetivo de "aunar la excelencia deportiva y la fraternidad en señal de la paz en el mundo". Sin embargo, el cruce a la vista de todos fue contra el propio postulado del encuentro.

Como corolario, Maradona asumió la dirección técnica de Gimnasia La Plata en 2019, parándose así en la vereda de enfrente del club que preside el exvolante de Manchester United, seguido eso de duras declaraciones de Pelusa que el ex 11 de la selección Argentina prefirió ignorar. En ese mismo sentido, Verón reafirmó hoy en diálogo con 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports la senda acuerdista, habilitando los caminos para un posible reencuentro.

"No es ilevantable", respondió Verón ante la consulta de Daniel Arcucci sobre si es viable una reconciliación. "Nosotros crecimos bajo ese ícono, en una época increíble del fútbol argentino. Yo fui a Italia porque quería jugar en el fútbol donde había jugado él. Mas allá de un ida y vuelta, y de lo que él pueda decir, no me va a cambiar nada lo que me dio como jugador. Eso es lo principal y con lo que me quedo. Después, tuve la suerte de compartir plantel en mis inicios, y fue lo mejor".

Más adelante en la conversación, Verón recordó lo peor de su vínculo, aunque aclaró que no está "peleado con Maradona". "Nunca tuve una palabra. Sí alguna contestación. A mí no me gusta que me falten el respeto y menos de un jugador de fútbol, sabiendo lo que significa y lo que hacés como jugador de fútbol. Es feo escuchar del otro lado decir que te tiraste para atrás en un partido . Pero bueno, queda ahí".

Además, ligó al campeón mundial '86 con su padre, La Bruja Juan Ramón Verón: "El último recuerdo que tengo de mi viejo en un campo de juego fue en un Estudiantes-Boca con Maradona colgándose del alambrado expulsado, y mi viejo se va de al cancha dejando el fútbol. Después, compartí plantel y el proceso de selección con él. Esas cosas, más lo que me dio en mi infancia, campeonato del mundo, yendo a festejar, siguiendo a la selección... hay un montón de cosas que por algún entredicho no se pueden cancelar o borrar. El tiempo cura toda herida y te trae de nuevo a esos vínculos que tuviste anteriormente", agregó.

Por último, y ante la reflexión de Oscar Ruggeri, quien consideró que está seguro que cuando ambos se vean se fundirán en un abrazo, el exfutbolista dijo: "Se va a dar. No es algo que no vaya a pasar. Hay que encontrar el momento ".

El podio de entrenadores de la selección Argentina

"Alejandro (Sabella), después del '90, creo que fue el técnico que nos hizo vivir de chico lo que pasó en el '86 y el '90. Primero, Bilardo. Segundo, Menotti. Y para mí, en otra época y ya con un cambio de generación, porque fue el último que ganó con la selección, es el Coco (Basile). Vos te acordás de los dos planteles del '78 y del '86, y del '91 y '93 de la Copa América. Y después, queda en la nebulosa. El hecho de ganar, hace que tengas mejores recuerdos de los procesos ".

Los dos jugadores que hubieran cambiado la historia en Francia

"Creo que en el '98 nos faltaron dos jugadores. Teníamos al Cholo, Sensini, Abel Balbo, Bati. Pero creo que estando Cani y Redondo , que eran dos jugadores que en ese momento estaban muy bien, posiblemente hubiera sido distinto. Yo empecé a ser llamado por (la ausencia de) Redondo. Y fui convocado para el partido contra Colombia en Colombia".