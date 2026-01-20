Es uno de los favoritos para ganar en el Australian Open, pero avisó que podría abandonar el torneo por una razón especial
El tenista Casper Ruud puso en duda su continuidad en el Grand Slam pese a su gran triunfo en primera ronda; qué le pasó
- 3 minutos de lectura'
Casper Ruud, número 13 del mundo en el ránking de la ATP, venció a su colega italiano Mattia Bellucci en tres sets y avanzó de ronda en el Australian Open. Sin embargo, al terminar su encuentro, el deportista sorprendió a todos con el anuncio de que podría dejar el certamen en caso de que su esposa, Maria Galligani, quien está embarazada, dé a luz.
“Es una situación interesante. Tengo que agradecerle a María por dejarme ir, en primer lugar. Sé que está en casa, descansando, preparándose. Salvo cuando estoy jugando un partido, el teléfono está prendido todo el tiempo, a todas las horas del día por si llama”, expresó Ruud, quien dejó de lado el hecho de pasar de ronda en un torneo para priorizar a su familia.
Sus declaraciones causaron cierta sorpresa en el público del Australian Open, que lo tiene como uno de los favoritos. Sin embargo, Ruud, frenó la adrenalina que podría causar el hecho de avanzar de ronda en un Grand Slam y puso el foco en lo que, para él, es realmente prioritario.
“Y si llama, si va al parto, posiblemente no esté acá al día siguiente. Así es esto. La vida es más que el tenis. Estaré acá todo lo que pueda y que me deje María”, se sinceró el noruego, quien, tras ganarle a Bellucci, se enfrentará al español Jaume Munar.
El anuncio de la llegada de su primer hijo se dio el pasado 11 de septiembre cuando el deportista, en su cuenta de Instagram, hizo oficial el anuncio con un romántico posteo junto a Galligani y su mascota.
“El equipo está creciendo. Nos vemos el próximo año, bebé”, detalló el noruego, quien se encargó de hacer el anuncio oficial y recibió muchísimas muestras de cariño por parte de sus colegas como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.
Hijo del extenista Christian Ruud, Casper, de 27 años, está comprometido con Galligani desde finales de 2024. Ella, de profesión psicóloga, graduada en Dinamarca y con un máster en nutrición deportiva, mantiene el mismo nivel de hermetismo que su pareja a la hora de dar detalles de su intimidad y de cómo se conoció con el tenista. Una prueba de ello es su perfil privado en las redes sociales.
Ambos se conocieron en el año 2018, aunque se desconocen detalles de cómo fue el flechazo que los enamoró. A la espera de la llegada de su primer hijo, Ruud tomó la determinación de priorizar la salud de María y se encuentra a la espera de que suene el celular para armar su bolso y despedirse, tempranamente, del Australian Open.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Casper Ruud
Sinner, más lejos, en Pekín. Alcaraz no deja de superarse, venció a Ruud en Tokio y jugará su novena final consecutiva
A 1447 kilómetros entre sí. Dos hermanos, dos países, dos semifinales: el superviernes de los Cerúndolo en Europa
Le ganó a un Top 15. Juan Manuel Cerúndolo consiguió la mejor victoria de su carrera y jugará las semifinales en Gstaad
- 1
Faustino Oro tuvo un notable comienzo en el Challenger de Wijk aan Zee
- 2
Novak Djokovic escribió otra página histórica: llegó a los 100 triunfos en el Abierto de Australia y estableció un nuevo récord
- 3
Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y el fixture de las primeras 12 fechas
- 4
Thiago Tirante fue el único ganador en una jornada con mayoría de malas noticias para los argentinos en el Australian Open