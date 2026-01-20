Es uno de los favoritos para ganar en el Australian Open, pero avisó que podría abandonar el torneo por una razón especial

Casper Ruud, número 13 del mundo en el ránking de la ATP, venció a su colega italiano Mattia Bellucci en tres sets y avanzó de ronda en el Australian Open. Sin embargo, al terminar su encuentro, el deportista sorprendió a todos con el anuncio de que podría dejar el certamen en caso de que su esposa, Maria Galligani, quien está embarazada, dé a luz.

Casper Ruud dio el motivo por el que abandonaría el Australian Open

“Es una situación interesante. Tengo que agradecerle a María por dejarme ir, en primer lugar. Sé que está en casa, descansando, preparándose. Salvo cuando estoy jugando un partido, el teléfono está prendido todo el tiempo, a todas las horas del día por si llama”, expresó Ruud, quien dejó de lado el hecho de pasar de ronda en un torneo para priorizar a su familia.

Casper Ruud venció a Mattia Bellucci y pasó a la siguiente ronda

Sus declaraciones causaron cierta sorpresa en el público del Australian Open, que lo tiene como uno de los favoritos. Sin embargo, Ruud, frenó la adrenalina que podría causar el hecho de avanzar de ronda en un Grand Slam y puso el foco en lo que, para él, es realmente prioritario.

“Y si llama, si va al parto, posiblemente no esté acá al día siguiente. Así es esto. La vida es más que el tenis. Estaré acá todo lo que pueda y que me deje María”, se sinceró el noruego, quien, tras ganarle a Bellucci, se enfrentará al español Jaume Munar.

Casper Ruud y Maria Galligani se conocieron en 2018 y esperan su primer hijo

El anuncio de la llegada de su primer hijo se dio el pasado 11 de septiembre cuando el deportista, en su cuenta de Instagram, hizo oficial el anuncio con un romántico posteo junto a Galligani y su mascota.

“El equipo está creciendo. Nos vemos el próximo año, bebé”, detalló el noruego, quien se encargó de hacer el anuncio oficial y recibió muchísimas muestras de cariño por parte de sus colegas como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

Casper Ruud y Maria Galligani

Hijo del extenista Christian Ruud, Casper, de 27 años, está comprometido con Galligani desde finales de 2024. Ella, de profesión psicóloga, graduada en Dinamarca y con un máster en nutrición deportiva, mantiene el mismo nivel de hermetismo que su pareja a la hora de dar detalles de su intimidad y de cómo se conoció con el tenista. Una prueba de ello es su perfil privado en las redes sociales.

Ambos se conocieron en el año 2018, aunque se desconocen detalles de cómo fue el flechazo que los enamoró. A la espera de la llegada de su primer hijo, Ruud tomó la determinación de priorizar la salud de María y se encuentra a la espera de que suene el celular para armar su bolso y despedirse, tempranamente, del Australian Open.