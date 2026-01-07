Ganó Gran Hermano en Argentina y ahora juega en la Serie D de Italia en un estadio que da a la costa siciliana
Luifa Galesio firmó contrato con SS Milazzo, equipo que milita en el ascenso italiano y tiene un estadio con vista al mar
Luis Galesio, más conocido por su apodo Luifa, dio un giro radical en su vida tras ganar la edición 2016 de Gran Hermano. Antes de arribar al reality, el cordobés registraba un pasado como futbolista y hoy en día continúa con su carrera en el ascenso de Italia.
Reconocido en las divisiones menores del fútbol italiano, Galesio jugó en la última temporada en el Palmese y fue traspasado recientemente al SS Milazzo, un club ubicado en un lugar recóndito de la costa siciliana.
El estadio Comunale Marco Salmeri, ubicado en la provincia de Messina, Sicilia, sorprende por estar rodeado de una cadena montañosa que le da un estilo distinto por sobre el resto de las canchas de la divisional “D”.
En este recinto deportivo, Galesio fue presentado ante 2500 personas que corearon su nombre. El argentino, de 32 años, alzó sus manos, agradeció la confianza y se adentró en este nuevo desafío deportivo en su carrera profesional.
“Estoy muy feliz con este paso en mi carrera y estoy deseando defender esta camiseta, a esta gente en la cancha. Y sobre todo, quiero agradecer a Dios que me puso en este lugar, me preparó, me apoyó en los momentos difíciles y me dio esta gran oportunidad en mi carrera”, expresó en su cuenta de Instagram.
Con un contrato de seis meses de duración, el atacante buscará devolver la confianza con goles y aprovechar su estadía en Milazzo, una pequeña población de 32 mil habitantes emplazada en uno de los sitios turísticos más reconocidos del mundo como es la Costa Siciliana.
Cómo fue el camino de Luifa Galesio en Gran Hermano
Luifa Galesio fue el primero que pisó la casa “más famosa del país” y el último en salir. En el medio de su estadía estuvieron los romances con Yasmila Mendeguía e Ivana Icardi, hermana del futbolista, con quien mantuvo una relación después de su salida, las amistades, las estrategias y su eliminación, que marcó un camino que duró 92 días.
“No es fácil ganarlo. Lo quieren hacer todos, entran muchos, hacen castings, pero ganar, lo ganan pocos. Soy un afortunado en ese sentido. Lo que sí el post no fue fácil, todo el tiempo te piden fotos, la gente te reconoce en todos lados, tenés que ir a hacer presencias. Sentí que ya había dado todo de mí y decidí alejarme, hacer una vida normal“, subrayó sobre su experiencia.
