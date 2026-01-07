La emoción de Moria Casán al hablar de su cumpleaños 80: “Me admiro”

A los 79 años, Moria Casán atraviesa uno de sus momentos más plenos. Continúa con las funciones de Cuestión de género, la obra que coprotagoniza con Jorge Marrale en el Teatro Metropolitan, se prepara para ver su propia historia en una serie y de lunes a viernes copa el horario matutino de eltrece con su programa La mañana con Moria. Adicionalmente, este 2026 llegó para marcar un hito en su vida: sus 80 años. Los cumplirá el 16 de agosto y, si bien aún faltan siete meses, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al hablar del paso del tiempo y de lo que significa, tanto a nivel personal como profesional, alcanzar esa edad.

“Moria cumplís 80. ¿Qué significa eso?", le preguntó Ángel De Brito a Casán en la emisión del lunes 5 de enero de Ángel responde (Bondi Live). Ella, con los ojos brillosos, le aseguró que no podía creerlo.c“¿Te emociona el número? ¿Por qué?“, insistió el conductor al verla tan conmovida. ”No sé por qué me pasó. Siempre estoy contenta cuando cumplo 80“, sostuvo con una mano en el pecho mientras intentaba encontrar las palabras para describir lo que sentía.

Moria Casán habló con Ángel De Brito sobre la edad que alcanzará el 16 de agosto de 2026 y no pudo evitar conmoverse (Foto: Captura de video / Bondi Live)

"No puedo creer mi resistencia, mi salud. Agradezco total. Me parece maravilloso, quiero seguir hasta los 200 [años]. Te juro, no puedo creer", siguió. “Es tanta vida. Es muy bueno cumplir [80]. No puedo creer que los cumpla. No sé por qué me agarró este ataque”, sostuvo entre lágrimas. “Porque llegás bárbara, con salud, familia, amor, éxito. Nunca te vi tan emocionada y mirá que trabajamos años juntos y te hice notas. Pero los 80 te pegan de alguna manera, no mala, pero te pegan, te bajó“, reflexionó De Brito.

"No puedo creer mi resistencia", reflexionó Moria Casán (Foto: Captura de video / Bondi Live)

“No lo puedo creer y además yo misma me admiro“, reconoció la conductora mientras se secaba las lágrimas. ”La gente cuando ve que algo es genuino, verdadero, que no careteás y que le das felicidad... la gente conmigo se ríe. Los entretengo hace más de 50 años. Lo que me emociona de mí es mi yo misma, mi resistencia“, sentenció Moria Casán.