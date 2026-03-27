Tiger Woods estuvo involucrado en un accidente de tránsito con vuelco en Florida

El reconocido golfista Tiger Woods se vio involucrado este viernes en un accidente de tránsito. Por el momento se sabe que se encontraba dentro de un vehículo que volcó en Jupiter Island, Florida. No se sabe si el deportista resultó herido en el incidente, que ocurrió a las 14 (hora local) y que fue reportado por CNN y ESPN.

WPEC, la filial local de CBS, informó que el accidente involucró a dos vehículos, uno de los cuales volcó, según detalló una fuente del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Martin a The Guardian. Una foto tomada por WPTV en West Palm Beach muestra a la presunta camioneta de Woods volcada en medio de la calle sobre su costado izquierdo.

Detallaron que una persona se encuentra en condición estable, mientras que otra se rehusó a ser trasladada al hospital. La estación agregó que los bomberos y rescatistas confirmaron que no hubo heridos, dijo el medio inglés.

Un operativo policial se desplegó en el sitio del incidente, donde puede distinguirse un vehículo negro volcado en medio de la calle WPTV, Eric Pasquarelli

Woods tuvo un calendario de partidos limitado en los últimos años tras un grave accidente de auto en febrero de 2021 que le provocó importantes lesiones en las piernas. No apareció en ningún torneo oficial desde julio de 2024, aunque a principios de esta semana formó parte de la competición indoor TGL que cofundó con Rory McIlroy.

Durante los últimos meses estuvo recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y de una cirugía de espalda que tuvo en octubre, reportó ESPN. El golfista de 50 años estaba considerando la posibilidad de volver al PGA Tour en el Masters de la próxima semana en el Augusta National Golf Club, primer torneo importante de la temporada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enteró de lo ocurrido y le dejó un mensaje de Woods a través de X. “Lo siento muchísimo... Fue un accidente y eso es todo lo que sé. Un amigo muy cercano mío, una persona increíble, un hombre increíble”, expresó en diálogo con la prensa.

.@POTUS on Tiger Woods: "I feel so badly... There was an accident and that's all I know. A very close friend of mine — he's an amazing person, an amazing man." pic.twitter.com/3CpCovsKfA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 27, 2026

Su accidente en 2021

Ocurrió el 23 de febrero de ese año en California. Woods desbarrancó y se estrelló solo con su auto por la mañana en una carretera cercana a Los Ángeles tras manejar con exceso de velocidad (conducía a 140 kilómetros por hora cuando el límite era de 70).

Debió ser rescatado por los bomberos y trasladado en una ambulancia hasta un hospital. Cuando lo encontraron, tenía graves heridas en las dos piernas y estaba consciente. La policía estimó que Woods fue “muy afortunado” de sobrevivir al accidente.

Durante la tarde fue operado por múltiples lesiones, incluidas varias fracturas abiertas en la pierna derecha, sin saber que le esperaba una larga y dolorosa recuperación. Debió someterse a cinco operaciones de rodilla y espalda, incluida una peligrosa fusión de vértebras lumbares en 2017.

El auto de Woods tras el accidente de 2021 DPA

Para mayo de ese año, sostuvo que su objetivo no pasaba por regresar a competir, sino por volver a caminar por sus propios medios.

En una breve entrevista a la revista Golf Digest, Woods habló de sus prioridades: “Mi fisioterapia me mantuvo ocupado. Hago mis rutinas todos los días y estoy concentrado en mi objetivo número uno en este momento: caminar por mi cuenta. Doy un paso a la vez”. Aseguró que esto era “más doloroso que cualquier cosa que haya experimentado”.

Sin embargo, Woods tiene otro antecedente. En 2017 fue arrestado bajo la sospecha de conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol, también en Florida, tras ser descubierto desmayado en su auto. Posteriormente se declaró culpable de “conducción temeraria” por aquel incidente.

Dicho arresto fue visto como un punto de inflexión para el deportista, cuya carrera había decaído ostensiblemente desde los días en que era uno de los atletas más exitosos del planeta.