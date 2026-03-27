Qué dicen los expertos sobre el aumento de alquileres en Miami a meses de la salida de DeSantis

El mercado inmobiliario de Miami enfrenta una incertidumbre marcada por una oferta histórica bajo la gestión de Ron DeSantis que no logra desplomar los precios. La región sumó casi 8700 unidades accesibles en los últimos cuatro años, pero el alquiler promedio disminuyó apenas un 0,01% respecto al año anterior. La ciudad llegó a marzo de 2026 con una demanda que supera la capacidad de absorción actual.

Incentivos para inquilinos y poder de negociación en Miami

Según los informes de CBS News Miami y RentCafe, Miami registró el mayor aumento de alquileres en el país desde 2020, con una suba acumulada del 53%.

Los alquileres en Miami van en aumento Unsplash/Gustavo Zambelli

El sector inmobiliario atribuye esta resistencia a la migración constante de empresas como Citadel y Amazon, que atraen a residentes de altos ingresos y mantienen la presión sobre el inventario disponible. “La asequibilidad depende de la ubicación y del presupuesto de cada cliente”, señaló la agente Stefania Mogollon.

A pesar de que el precio medio de un departamento de una habitación ronda los US$1800 en el condado de Miami-Dade, la competencia entre promotores inmobiliarios abrió una ventana de oportunidad.

Los inquilinos ahora cuentan con herramientas de negociación que no existían durante el auge migratorio de principios de la década. En la actualidad, es común que los nuevos edificios ofrezcan beneficios como un mes de renta gratis, televisores de regalo o depósitos de seguridad reducidos a US$500.

“El presupuesto de cada persona es diferente. Y lo que estoy observando ahora con todos los presupuestos que tienen mis clientes es que disponen de más opciones para elegir”, dijo Mogollon.

La asequibilidad depende de la ubicación y del presupuesto de cada cliente Imagen ilustrativa generada con

Los expertos sugieren que los arrendatarios utilicen agentes inmobiliarios para negociar contratos por debajo del precio de lista. Esta estrategia permite acceder a información que no es pública y aprovechar la necesidad de los propietarios de llenar rápidamente las unidades en complejos recién terminados.

Sin embargo, para residentes como Angélica Guerra, quien conversó con CBS News Miami, la realidad es más complicada, ya que los contratos de renovación no bajan de precio. Esto empuja a muchas familias a buscar opciones en ciudades como Fort Lauderdale u Orlando.

Wynwood como centro de lujo en Miami

El desarrollo de proyectos multifamiliares se concentra en zonas que transforman la estética de la ciudad. Complejos como Wynwood Plaza y Society Wynwood añaden cientos de unidades al mercado, orientadas de forma principal a jóvenes profesionales.

En estos edificios de lujo, un departamento de tres habitaciones puede alcanzar los US$5825 mensuales, aunque existe la opción de alquilar habitaciones individuales por aproximadamente US$1975, una opción para quienes no pueden costear una vivienda completa.

La torre Brickell, ubicada en Miami, cuenta con viviendas disponibles para el alquiler y la venta Miami Residential Group

En la actualidad, existen más de 36.000 viviendas de alquiler planificadas o en construcción en el condado, pero solo una pequeña fracción llegará al mercado durante este año. Esta escasez de entregas inmediatas explica por qué cada departamento vacío atrae a un promedio de 19 posibles inquilinos.

La velocidad del mercado es tal que las propiedades se alquilan en solo 33 días, una cifra muy inferior al promedio nacional, lo que deja poco margen de maniobra para los buscadores de hogar.

Perspectivas de los alquileres en Miami tras la gestión de DeSantis

La salida próxima de Ron DeSantis de la gobernación de Florida ocurre en un momento de ajustes para el estado.

Si bien el crecimiento de los alquileres de viviendas unifamiliares mostró una ligera desaceleración del 1,3% interanual en enero de 2026, la presión acumulada desde 2019 empeora el escenario.

En Miami, el aumento total de los últimos años representa unos US$900 adicionales al mes para los inquilinos promedio, una cifra que impacta en la calidad de vida de la clase trabajadora.

La salida próxima de Ron DeSantis de la gobernación de Florida ocurre en un momento de ajustes (AP Photo/Rebecca Blackwell, File) Rebecca Blackwell - AP

Los analistas prevén que Miami registre el mayor crecimiento de alquileres entre los mercados principales de Estados Unidos durante el resto del año. La resiliencia de la demanda, alimentada por residentes que llegan desde Nueva York y California, sugiere que los precios se mantendrán estables o con tendencia al alza.