Gustavo López apuntó contra Guillermo Francella por su festejo: “Es un hombre grande”

Este sábado, en el marco de la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional, Racing venció en el Estadio Libertadores de América a Independiente por 2-1. Los goles de los delanteros Gabriel Hauche y Enzo Copetti le dieron un gran espaldarazo al equipo conducido por Fernando Gago, que se ubica en la primera posición de su zona con 15 unidades. Tras el pitido final del árbitro Darío Herrera, el escenario se convirtió en un ambiente hostil para el local, con murmullos de desaprobación para sus jugadores.

A pesar de la diferencia en el historial del Rojo sobre La Academia, el elenco celeste y blanco ganó cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra su clásico rival. Como sucede en encuentros de semejante envergadura en el plano local, las declaraciones fuera del campo de juego pueden provocar susceptibilidades, más que nada en el banco perdedor.

Por el lado de Racing, como es costumbre en el último tiempo, Guillermo Francella evocó una icónica frase de su autoría de la película Extermineitors 3 que enuncia muy suelto de cuerpo: “Buen día, ¡hermosa mañana!, ¿verdad?”, en concepto de la alegría que genera conseguir un éxito ante el rival de toda la vida. Al pronunciamiento habitual, el actor le agregó con un claro gesto de felicidad y satisfacción: “¡No, lo que fue esta vez! ¡Lo que fue esta vez!”.

La chicana de Guillermo Francella a los hinchas de Independiente

En cuanto a Independiente, la única voz que se escuchó hasta el momento fue la de Sergio Agüero, que dejó diversos comentarios sobre el partido en su cuenta personal de Twitter. Aunque, en las últimas horas, quien salió a cruzar a Francella, y tomó su mensaje como un gesto de provocación, fue el periodista Gustavo López, conductor del segmento radial Un buen momento por la emisora radial La Red, reconocido hincha del “Rey de Copas”.

“Escuchaba en el auto una buena energía racinguista acá a la mañana”, empezó López con un palito a sus compañeros del programa. Y siguió, preparando el terreno para el enfrentamiento mediático con el comediante: “Faltaba Francella y estaban todos”. Inmerso en un juego de preguntas y respuestas, uno de los panelistas esbozó: “Es simpático Guillermo”.

En medio del análisis de la situación, el animador radial encendió la mecha y disparó: “Es una boludez lo que hace”. Hacía clara referencia al video que circuló en las redes sociales. “Le pone un clima, el hincha lo está aguardando, está muy identificado (con Racing)”, retrucó uno de los periodistas presentes.

El picante cruce entre el periodista y el actor tras la derrota de Racing sobre Independiente

Lejos de bajar el tono, el conductor de ESPN soltó: “Ya es un hombre grande para hacer esas cosas. Muestra la casa, que tiene un parque grande. Yo trato de hacer los fideos en un rinconcito para no mostrar que tengo una casa grande”.

El recordado cruce entre Gustavo López e Ibai Llanos

Esta no fue la primera vez que Gustavo López se despachó contra el protagonista de un video viral. En abril de 2021, se mostró ofuscado por la repercusión del streamer Ibai Llanos. El argumento de su queja pública se basó en que el español conseguía entrevistas con jugadores de la Selección Argentina, y que los implicados hacían caso omiso cuando eran requeridos por el medio de comunicación donde trabaja.

“¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”, falta que (Lionel) Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a (Paulo) Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente. Sos horrible”, comentó López en La Red.

Llanos, lejos de quedarse en el molde, recibió el dardo y fulminó al argentino: “Pero por favor Gustavo, no estés tan ardido si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel, no vayas con un delantero de la Juventus. Llamá a un delantero que quizás está más en tu nivel, de la tercera división kenyata. Preguntáselo, a ver si quiere ir a tu programa con 6.4 de ratio”.