Las Leonas, en el Mundial de hockey: golearon 4 a 1 a España y allanan su camino rumbo a los cuartos de final

Estallan de felicidad. Festejan goles a repetición y se abrazan porque intuyen que están construyendo un sueño grande: las Leonas derrotaron a España por 4 a 1 y dieron un paso decisivo para clasificarse automáticamente a los cuartos de final del Mundial de España y Países Bajos. En este duelo ante las locales estaba en juego apoderarse del primer puesto del Grupo C, y el conjunto de Fernando Ferrara asumió el desafío con mucha autoridad, en sintonía con su candidatura en el torneo.

Ahora, las Leonas tendrán tres días completos de descanso y cerrarán la zona el próximo jueves frente a Canadá, el rival más débil del grupo -perdió 3 a 2 ante Corea del Sur- y que no debería representar obstáculo alguno en pos de la tercera victoria consecutiva de las albicelestes. Quedará saber cómo el plantel administra esta larga y extraña pausa en el certamen y vuelve a enfocarse en su concentración en Terrassa, para pensar en lo que viene.

Agustina Albertario marcó el pulso de cómo están viviendo las Leonas esta experiencia, en busca de lograr la tercera Copa del Mundo en la historia, después de Perth 2002 y Rosario 2010. “Estamos muy contentas. En ningún momento perdimos la calma: cuando nos anularon aquel gol de córner quisimos comernos la cancha. Da bronca, pero en el entretiempo salimos a matar, estábamos enojadas y sabíamos que éramos superiores. Al final estábamos fundidas, no podíamos parar de correr. Hace 25 días que estamos acá, nos quedan 20 días más y nos seguimos llevando bárbaro”, describió la delantera en la transmisión de ESPN.

Respecto de los fallos arbitrales, la arquera Belén Succi, que se despedirá de la selección después de este Mundial, dio su mirada: “Lo veníamos hablando ya en la gira previa; se nos había ido un poco la cabeza en la última Pro League. Hay que saber manejar las quejas contra los jueces y no canalizar las frustraciones en el arbitraje, sino apoyarse en el equipo y salir adelante. Es normal que a veces no podamos meter los goles, pero no debemos cargar sobre los referís. Eso ya nos quedó claro”.

Ritmo y presión continua

Argentina siempre fue agresiva durante el partido, aceptando que debía presionar todo el tiempo sobre el campo español. Lo hizo imponiendo su ritmo, y si no consiguió colocarse en ventaja más temprano, fue porque dejó pasar cinco córners cortos en la primera etapa. Pero hubo una situación particular: a seis segundos del final del primer cuarto se anuló un gol para Argentina de manera polémica. Del córner de Valentina Costa Biondi llegó el desvío de Eugenia Trinchinetti, aunque el video-ref determinó que la pelota no había salido del semicírculo al momento de la parada previa al disparo. Una decisión controvertida, porque en la cámara no quedó del todo claro si la bocha permaneció siempre adentro del área. “En el I-Pad del cuerpo técnico veíamos que la pelota sí había salido del círculo. Sabíamos que ellas son locales y estos fallos de los árbitros podían ocurrir, como con las tarjetas amarillas que nos mostraron”, acotó Albertario.

El grito de Eugenia Trinchinetti, siempre fundamental al momento del desequilibrio Instagram @lasleonashockeyargentina

Hubo que atravesar dificultades antes de que se allanara el camino: dos sustos concretos en los que Succi tuvo que intervenir de manera providencial. Pero finalmente, se abrió el marcador: el primer gol llegó a los 9 del tercer cuarto, después de una infracción intencional dentro del área sobre María José Granatto, que derivó en el tanto de penal de Agustina Gorzelany. Y enseguida, la Argentina aumentó la ventaja con el gol de remate directo de córner de Valentina Raposo, la defensora de 19 años que hizo su gran aparición en Tokio 2020.

Para asegurar el éxito, cuatro minutos después del tanto de la salteña apareció de nuevo Gorzelany, que firmó el 3-0 al colgar su córner en el ángulo derecho de la arquera, un recurso que utilizó para someter dos veces por esa vía a Corea del Sur, en el debut del Mundial. Y si bien es cierto que las Leonas soportaron el descuento de García Begoña, de córner, finalmente apareció María José Granato, para celebrar el 4º tanto de las Leonas y su distinción como mejor jugadora del partido.

La capitana Rocío Sánchez Moccia persigue a una rival española Instagram @lasleonashockeyargentina

“Estuvimos muy bien desde el minuto cero. España se hizo fuerte en su cancha, pero nos sentimos locales. Era el partido de la zona que veníamos a buscar y nos alentaba a salir primeras del grupo”, reflexionó Agostina Alonso, una de las que recibió tarjeta amarilla, al igual que Victoria Granatto. En tanto, la capitana Rocío Sánchez Moccia, que debió reciclarse como volante central por la fractura de Victoria Sauze en la mano derecha, no dudó: “Hay una energía y una sensación muy linda. Hoy marcamos la cancha”.

La Argentina formó con Succi; Toccalino, Costa Biondi, Alonso y Gorzelany; Trinchinetti, Sánchez Moccia y Cedrés; Albertario, María José Granatto y Victoria Granatto. Luego ingresaron Raposo, Forcherio, Jankunas, Marcucci y Thome.