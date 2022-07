“Hubo una conversación”: revelan cómo habría sido la salida de Carlos Izquierdoz del equipo titular de Boca Juniors

El columnista de F12 (ESPN), Esteban Edul, reveló este martes cómo se habría efectuado la salida del capitán de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, del equipo titular. La conductora Luciana Rubinska le preguntó al cronista Augusto Cesar si los miembros del Consejo de Fútbol habían hablado con “Cali”. En ese momento, el periodista intervino y contó: “Ibarra sí habló con él”.

Luego, Edul añadió: “Cuando lo sacó del equipo, Ibarra no es que dio la formación, y ahí (NdeR: por Izquierdoz), se enteró de que no iba a ser titular. Le habló. Hubo una conversación (entre) Ibarra e Izquierdoz”. Allí, Rubinska le consultó a su compañero: “¿Y qué le dijo? ‘¿Yo no te elijo?’”, a lo que el columnista replicó: “Claro”.

Un rato antes, Augusto Cesar había explicado que el jugador tiene la “decisión tomada de no continuar en Boca”, ya que “cree que es el final de su ciclo” en el club. De acuerdo con el periodista, “lo ideal para todos sería” que algún club “aparezca” y lo quiera comprar. Entre los posibles oferentes, hay instituciones de México, Brasil y la segunda división de España. En tanto, el periodista Martín Costa reforzó: “(Izquierdoz) ya tenía decidido hasta siendo campeón de América irse”.

Después, Cesar lanzó: “Lo cierto es que Izquierdoz se va a ir de Boca. Resta saber si en estas horas, entrándole algún dinero a Boca, o a fin de año libre”. A la vez, aclaró que Cali tenía tomada la decisión de migrar de la institución xeneize después de la finalización de la Copa Libertadores, pero todo se precipitó a partir del conflicto con los dirigentes.

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



DECISIÓN TOMADA@augustocesar22 asegura que el Cali Izquierdoz se irá de Boca. ¿Ahora o cuando se termine su contrato en diciembre?



Mirá Fútbol 12 en vivo, acá --> https://t.co/fBEuoSH0Gl pic.twitter.com/MfnaPXDHl4 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) July 12, 2022

Acto seguido, el periodista que cubre la actualidad del conjunto azul y oro reconoció que los compañeros de Izquierdoz todavía lo ven como su referente: “Uno recoge testimonios de los jugadores, y todos te hablan de lo mismo: de un apoyo total hacia el capitán de Boca. Ellos lo siguen sintiendo así, que es el líder del grupo”. En ese sentido, el columnista Mariano Juan opinó sobre el tema y dijo: “No hay nada mejor para un capitán que el reconocimiento de tus pares”. Asimismo, consideró que si ocurre eso, es porque el futbolista “hizo las cosas bien”.

Carlos Izquierdoz tendría la intención de irse de Boca Andre Penner - AP

Después, Edul recordó que “cuando se iban a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, el Bocha Batista lo convocó”, pero “él priorizó Boca”. Aquel evento coincidió con el retiro de Carlos Tevez, por entonces, máximo líder del plantel. Por su lado, el exfutbolista y manager de Boca, Juan Simón, indicó que “si la situación” entre ambas partes “no tiene retorno, lo mejor sería que se fuera ahora”.

Este martes, Izquierdoz se entrenó de manera diferencial en el predio de Ezeiza que tiene Boca por una molestia muscular. Entre los rumores que surgieron ante una posible “simulación” por parte del todavía capitán, por su inminente salida del club, Cesar la descartó de cuajo, y describió a Carlos con una sentencia: “Si hay un tipo profesional acá adentro, es Izquierdoz”.