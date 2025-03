Jack Doohan tuvo otro problema en pista y estallaron los memes: los fans piden a Franco Colapinto

Jack Doohan no logró completar las pruebas libres previas al Gran Premio de China debido a un problema técnico en su monoplaza. Esta situación llamó la atención no solo por tratarse de una nueva oportunidad desaprovechada para el australiano, sino también porque ya venía de un antecedente negativo: no pudo girar ni una vuelta en el Gran Premio de Australia. De inmediato, el hecho generó preocupación en Alpine, escudería que lo tiene como piloto de reserva por detrás de Pierre Gasly, y despertó una ola de reacciones en redes sociales de los fans de Franco Colapinto.

Después de quedar fuera del Gran Premio de Australia sin completar ni una vuelta, Jack Doohan volvió a tener un inicio complicado en el Gran Premio de China. Durante la única práctica libre del fin de semana en Shanghái, el piloto australiano protagonizó un despiste en la vuelta 17 y finalizó último, sin poder completar la tanda. La frustración se sintió también desde la escudería Alpine, que expresó su descontento en redes con un mensaje contundente: “No queremos ver esto durante una sesión”.

Muchos fanáticos, especialmente desde Argentina, comenzaron a vincular el percance de Doohan con la figura de Franco Colapinto, piloto de reserva del equipo. En medio de todo esto, usuarios en X aprovecharon la ocasión para pedir que se le dé más lugar al argentino y señalaron que la seguidilla de inconvenientes de Doohan podría abrirle una puerta. Entre memes, comentarios y reclamos, las redes reflejaron no solo el apoyo a Colapinto, sino también el malestar de parte del público con el presente de la escudería.

