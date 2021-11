Juan Sebastián Verón sorprendió a Ruggeri: le recordó el día en que le dijo “no jugás más, nene”

El exjugador Juan Sebastián Verón fue invitado al programa F90, de ESPN, y protagonizó un imperdible intercambio con Oscar Ruggeri, actual comentarista deportivo y referente histórico de la Selección Argentina. Aunque forman parte de diferentes generaciones, “La Bruja” y el “Cabezón” supieron compartir la cancha en un entrenamiento del combinado nacional.

“Éste no cabeceaba. Poco. Alguna anticipó ahí adelante. Metía unos cambios de frente...”, le reconoció Ruggeri al exvolante, quien replicó: “No era mi fuerte, pero hice algún gol de cabeza”. Luego, el exdefensor lo elogió: “Tenía una pegada que te hacía tan simple ir a cabecear... porque vos sabías para dónde iba a ir la pelota, no iba para cualquier lado. Te la ponía. Él sabía cómo cabeceaban sus jugadores; si tenía el perfil este, si la pelota iba recta, si iba con comba”.

A su vez, Oscar se refirió a un aspecto particular del look de Verón como jugador y le mandó una chicana: “Le quiero preguntar lo de la cinta en la rodilla. Yo la hubiese buscado, pero para mí era la otra. Es como los teros, ponen los huevos en un lugar y cantan en el otro”, comparó. Por su parte, el vicepresidente de Estudiantes contestó: “La cinta era más una cábala que otra cosa. La usaba porque tenía un problema en el rotuliano, y seguía jugando con eso. Era más cábala y costumbre. Igual, yo tengo alguna historia con el Cabezón”, dijo la “Brujita”, enigmático.

Las amenazas de Ruggeri a Verón en sus épocas de selección

“No jugás más nene”

“Nosotros, Sub-17, donde vos (por Sebastián Vignolo) estuviste, en el viejo predio. Año 91′. Había cuatro canchas nada más. No podíamos entrenar todos ahí; entonces la prioridad la tenía la mayor. Nos llevaron a hacer fútbol con ellos (por Ruggeri). Nosotros, con ‘Mostaza’ (Merlo), y estaba el ‘Profe’ Echeverría. Ale Bernuncio hace un gol. No pasamos la mitad de cancha, y si pasamos la mitad de cancha, estaban (Ricardo) Altamirano, el señor, el ‘Negro’ Cáceres. Las amenazas (de estos). Nos decían: ‘No jugás más, nene’. No podían hacer el gol. Estuvimos tres horas jugando al fútbol. No se veía ya. No lo terminaban. Querían ganar”, reveló Verón, entre risas.

Cómplice, el exjugador de 60 años respondió: “Ah, ¿era con ustedes?”. Vignolo, que integraba ese seleccionado, señaló: “A mí me cuidaron ese día”, en relación a que no jugó. En tanto, el periodista recordó que en ese equipo estaban Marcelo Gallardo, Matute Morales, el “Vasco” Arruabarrena y Gustavo Lombardi, entre otros futbolistas que después hicieron una buena carrera. Sobre ellos, Ruggeri admitió: “Había unos jugadores que te bailaban, y con el entusiasmo que tenían, y vos estabas en la mayor”, concluyó.