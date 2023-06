¿Juega Lionel Messi el partido de despedida de Maxi Rodríguez? Así serán la fiesta y el operativo

escuchar

Rosario está intrigada. Una mitad, la que late en rojo y negro, lo hace más intensamente, pero también está expectante la otra, la que respira en el vértice opuesto con tonalidades de azul y amarillo. Aunque en un punto confluyen, como probablemente confluya el fútbol este sábado en una fiesta que promete ser inolvidable en el Coloso del parque Independencia, en el estadio Marcelo Bielsa. Es que, en la ciudad que se auto proclama semillero de los más grandes jugadores y actualmente ni más ni menos que de campeones del mundo despedirá de manera particular a uno de los grandes ídolos de las últimas décadas: Maximiliano Rodríguez. La Fiera, quien dejó la actividad profesional a fines de 2021, tendrá su celebración por el camino recorrido con un condimento más que particular: se espera, con mucha fuerza y protocolo de seguridad, la presencia de Lionel Messi. Todo indica que Leo estará para saludar a su amigo de Newell’s y la selección argentina, aún en el día de su cumpleaños Nº 36. En este sentido, las autoridades piden atención especial de aquellos que asistan.

Desde hace varios días el 10 y capitán de la albiceleste está en su casa de uno de los barrios privados de Funes, distante a 15 kilómetros Rosario. Y, ya de vacaciones, su presencia allí hace ilusionar a todo el público que adquirió una entrada para la despedida de Maxi. O simplemente a todos aquellos que sueñan con verlo algún día pisando oficialmente la cancha leprosa, en una ilusión que el propio Leo alguna vez alimentó. Es que, mientras La Pulga disputaba el primer partido de la gira y fecha FIFA por Asia y ante Australia, en la Argentina, Juan Román Riquelme anunciaba su presencia confirmada para el partido despedida que él también hará, en este caso en la Bombonera y el domingo. O sea: al día siguiente de la fiesta de Maxi. La especulación, entonces, surge de inmediato: si Leo va a ir a la despedida de Román, ¿por qué no estaría en la de su íntimo amigo rosarino, el de la misma cuna leprosa y de selección?

Lionel Messi y Maxi Rodríguez con la camiseta de Newell's, la cuna de ambos Newell's Old Boys

La expectativa es altísima: no sólo por lo que implica Maxi en la ciudad, sino también por todos los invitados que tendrá la fiesta. Y en este caso, subyace una cuestión que cuando emerge, también invita a creer en que el fútbol no sólo son dos equipos divididos por el color de una camiseta: hay ídolos que las trascienden. Maxi, la Fiera, es uno de ellos. Lo respetan todos. Aunque la previa suma esta particularidad: la posible presencia de Lionel, quien ya supo pisar el parque para jugar por ejemplo uno de los partidos solidarios entre “Los Amigos de Maxi” vs. “Los Amigos de Puppi (Javier Zanetti). Si ya causaba una revolución en 2009, lo que puede generar en este momento y como campeón del mundo, es difícil de dimensionar. Por eso, todo está pensado contemplando la posibilidad de su asistencia.

El partido propiamente dicho entre Newell’s y la selección, porque así estarán identificados los equipos de la fiesta de Maxi, iniciará a las 19.15 (dos tiempos de 40′), aunque desde las 16 habrá fuerte movimiento, por eso también se recomienda al público llegar temprano para tomar lugar una vez que abran las puertas, a esa hora. Habrá shows de música y fan fest desde temprano en las inmediaciones de la cancha, inmersos en un fuerte operativo ante la llegada de las figuras invitadas (incluido el cuerpo técnico de la selección campeona del mundo en Qatar 2022). Llegarían en su mayoría en un mismo colectivo y arribarían al estadio cerca de las 16.45: tendrían un rato para charlar con la prensa.

Lionel Messi y Maxi Rodríguez son amigos desde los tiempos de selección Associated Press

El “operativo Leo” se mantiene bajo siete llaves, se evitan dar detalles pero las autoridades encargadas avisan: “Estamos preparados por si viene (Leo)”. Se evitan los detalles, pero también desde hace unos días la zona de la cancha está cercada con fenólicos y vallado para evitar el acceso de curiosos. Y por seguridad. Fuentes cercanas a la organización aseguran incluso que hay menos señales sobre la presencia del otro rosarino campeón del mundo de Qatar, Ángel Di María (el tercero es Ángel Correa), plenamente identificado con Rosario Central. Incluso, circula un probable programa de la fiesta por el que LA NACION consultó y confirmaron como “correcto, estándar aunque tendrá unas pequeñas modificaciones”. Allí reza: “Minuto 10 regalo Maxi”. ¿Será el 10 Lionel? Y otro dato: si va, la Pulga formará parte del equipo de la selección argentina. Para verlo con la de Newell’s quizás haya que esperar otra oportunidad.

Maxi, por su parte, dio muchísimas notas entre semana con motivo de la promoción de su partido. Consultado sobre la confirmación de Messi en la despedida de Román, fue categórico al hablar de la suya: “Yo a mis amigos los cuido, todos tienen la invitación”.

“El operativo está planificado, organizado, y previsto, no tenemos confirmaciones a esta hora (viernes por la tarde), hay muchas versiones pero nos preparamos como si vinieran, es un evento en el que no sólo hay un partido, sino que habrá sector de juegos, un pequeño polo gastronómico y venta de merchandising en el corredor que rodea a la cancha”, le detalló a este diario Claudio Brilloni, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, a la vez que amplió que no sólo se trabajará en la zona del estadio sino también en el aeropuerto, hoteles y calles aledañas al Coloso. Con esta salvedad: “Esto no tiene que resentir la seguridad de la ciudad”, justo en un momento tan especial y sensible como el que atraviesa Rosario. Se desplegarán 1100 efectivos y todo un dispositivo de acceso. Para buscar un parangón es algo más que el operativo que se utilizó para el último clásico entre Unión y Colón en la capital provincial, por la Liga Profesional y evaluado como “de riesgos” (1000 efectivos).

Tras la muerte de Maradona, Leo lo homenajeó usando la camiseta de Newell's Captura de TV

En caso de que Messi participe de la fiesta no se ampliará el operativo: “En caso de que ocurra (su presencia) allí se determinará la forma y la misma será acordada con la seguridad privada de Lionel y el entorno de la familia”, contó Brilloni, quien insistió en este mensaje: “Le estamos pidiendo (y agradeciendo) a la gente que llegue a la cancha con tiempo, prevemos un estadio colmado y con mucho trabajo alrededor por parte de inspectores, cortes de calles y control de cámaras”.

Los invitados confirmados... Y los otros...

Maxi Rodríguez contará con la presencia de varios campeones mundiales Sub 20 FotoBAIRES

Maxi Rodríguez, de brillante trayectoria en el fútbol profesional vistiendo los colores de Newell’s (tres etapas), Espanyol de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Peñarol y la selección argentina. Referente e ídolo de la Lepra, se retiró con la camiseta del club de sus amores a fines de 2021, a los 40 años. Este sábado, desde 17, tendrá su fiesta que iniciará con shows de música (DJ’s, Los Totora, Kapanga) y tendrá números de luces, videos y la presencia de La Sole, además del partido entre figuras de máximo nivel, amigos de su extensa carrera.

Hace algunos días el propio ex futbolista confirmó la asistencia de Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Leonardo Ponzio, David Trezeguet, Fabricio Coloccini, Javier Lux, Juan Pablo Sorín, Ignacio Scocco, Ariel Ortega, Esteban Cambiasso, Gerardo Martino y José Pekerman (entrenadores). Aportarán presencia femenina la ex capitana de las Leonas Luciana Aymar y Mariana Larroquette, referente de la selección femenina de fútbol, entre otras. En tanto este viernes cobrara fuerza la llegada de Sergio Kun Agüero. El resto, a confirmar. La jornada de celebración de Maxi se verá en vivo por Star+.