Claro Sports en vivo: cómo ver online los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Este sábado 6 de febrero comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, con la participación de ocho deportistas argentinos. El prestigioso evento multideportivo, que en la Argentina se podrá ver en vivo únicamente a través de Claro Sports, se extenderá hasta el 22 de febrero y tendrá, como es habitual, una ceremonia de apertura en el estadio San Siro, y una de clausura en el Arena de Verona.

Habrá 93 delegaciones que participarán de las 16 disciplinas que forman parte del cronograma de actividades: esquí alpino, biatlón, bobsleigh, esquí de fondo, curling, patinaje artístico, esquí acrobático, hockey sobre hielo, luge, combinada nórdica, patinaje de velocidad en pista corta, skeleton, salto de esquí, esquí de montaña, snowboard y patinaje de velocidad. El país con más representantes es Estados Unidos, con 235; mientras que Benín, Bolivia, Colombia, Ecuador, Eritrea, Guinea-Bisáu, Malasia, Malta, Mónaco, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, San Marino, Singapur, Uruguay y Venezuela solo llevaron un atleta.

Lindsey Vonn es una de las principales representantes de Estados Unidos, que tiene la delegación más amplia Marco Trovati� - AP�

La delegación argentina, en tanto, es la más numerosa desde Turín 2006 y buscará obtener la primera medalla de la historia. El mejor resultado nacional fue un 4° puesto en los Juegos Olímpicos de Invierno de St. Moritz 1928, donde contó con dos equipos de bobsleigh. Quienes forman parte del equipo son Francesca Baruzzi (esquí alpino - abanderada), Franco Dal Farra (esquí de fondo - abanderado), Tiziano Gravier (esquí alpino), Nicole Begué (esquí alpino), Mateo Sauma (esquí de fondo), Verónica Ravenna (luge), Nahiara Díaz (esquí de fondo) y Agustina Groetzner (esquí de fondo).

Tiziano Gravier forma parte de la delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Michel Cottin

Cómo ver online los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Todos los eventos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, incluida la inauguración y la ceremonia de clausura, se pueden ver en vivo por streaming a través del canal de YouTube de Claro Sports

La agenda de los argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sábado 7 de febrero

9.20 (Skiathlon): Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo.

Domingo 8 de febrero

7.30 (Descenso): Nicole Begué en esquí alpino.

Lunes 9 de febrero

17 (Individual femenino) : Verónica Ravenna en luge.

: Verónica Ravenna en luge. 18.35 (Individual femenino): Verónica Ravenna en luge.

Martes 10 de febrero

6.30 (Combinada alpina) : Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino.

: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino. 5.15 (Qualy sprint) : Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino.

: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino. 5.45 (Qualy sprint) : Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo.

: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo. 17 (Individual femenino) : Verónica Ravenna en luge.

: Verónica Ravenna en luge. *18.35 (Final Individual femenino luge): Verónica Ravenna en caso de clasificar entre los 20 primeros.

Miércoles 11 de febrero

7.30 (Super G): Tiziano Gravier en esquí alpino.

Jueves 12 de febrero

7.30 (Super G) : Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino.

: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino. 9 (10 km libre): Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

Viernes 13 de febrero

7.45 (10 km libre): Franco Dal Farra y y Mateo Sauma en esquí de fondo

Sábado 14 de febrero

6 (Slalom gigante): Tiziano Gravier en esquí alpino

Domingo 15 de febrero

6 (Slalom gigante): Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino

Lunes 16 de febrero

6 (Slalom): Tiziano Gravier en esquí alpino

Miércoles 18 de febrero

5.15 (Sprint por equipo femenino) : Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino 5.45 (Sprint por equipo masculino) : Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo

: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo 6 (Slalom): Francesca Baruzzi en esquí alpino

Sábado 21 de febrero

7 (Salida en masa): Franco Dal Farra en esquí de fondo

.