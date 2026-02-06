Claro Sports en vivo: cómo ver online los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El prestigioso evento multidisciplinario se realiza entre el 6 y el 22 de febrero en Milán-Cortina d’Ampezzo, con la participación de ocho atletas argentinos
- 4 minutos de lectura'
Este sábado 6 de febrero comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, con la participación de ocho deportistas argentinos. El prestigioso evento multideportivo, que en la Argentina se podrá ver en vivo únicamente a través de Claro Sports, se extenderá hasta el 22 de febrero y tendrá, como es habitual, una ceremonia de apertura en el estadio San Siro, y una de clausura en el Arena de Verona.
Habrá 93 delegaciones que participarán de las 16 disciplinas que forman parte del cronograma de actividades: esquí alpino, biatlón, bobsleigh, esquí de fondo, curling, patinaje artístico, esquí acrobático, hockey sobre hielo, luge, combinada nórdica, patinaje de velocidad en pista corta, skeleton, salto de esquí, esquí de montaña, snowboard y patinaje de velocidad. El país con más representantes es Estados Unidos, con 235; mientras que Benín, Bolivia, Colombia, Ecuador, Eritrea, Guinea-Bisáu, Malasia, Malta, Mónaco, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, San Marino, Singapur, Uruguay y Venezuela solo llevaron un atleta.
La delegación argentina, en tanto, es la más numerosa desde Turín 2006 y buscará obtener la primera medalla de la historia. El mejor resultado nacional fue un 4° puesto en los Juegos Olímpicos de Invierno de St. Moritz 1928, donde contó con dos equipos de bobsleigh. Quienes forman parte del equipo son Francesca Baruzzi (esquí alpino - abanderada), Franco Dal Farra (esquí de fondo - abanderado), Tiziano Gravier (esquí alpino), Nicole Begué (esquí alpino), Mateo Sauma (esquí de fondo), Verónica Ravenna (luge), Nahiara Díaz (esquí de fondo) y Agustina Groetzner (esquí de fondo).
Cómo ver online los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Todos los eventos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, incluida la inauguración y la ceremonia de clausura, se pueden ver en vivo por streaming a través del canal de YouTube de Claro Sports
La agenda de los argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Sábado 7 de febrero
- 9.20 (Skiathlon): Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo.
Domingo 8 de febrero
- 7.30 (Descenso): Nicole Begué en esquí alpino.
Lunes 9 de febrero
- 17 (Individual femenino): Verónica Ravenna en luge.
- 18.35 (Individual femenino): Verónica Ravenna en luge.
Martes 10 de febrero
- 6.30 (Combinada alpina): Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino.
- 5.15 (Qualy sprint): Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino.
- 5.45 (Qualy sprint): Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo.
- 17 (Individual femenino): Verónica Ravenna en luge.
- *18.35 (Final Individual femenino luge): Verónica Ravenna en caso de clasificar entre los 20 primeros.
Miércoles 11 de febrero
- 7.30 (Super G): Tiziano Gravier en esquí alpino.
Jueves 12 de febrero
- 7.30 (Super G): Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino.
- 9 (10 km libre): Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino
Viernes 13 de febrero
- 7.45 (10 km libre): Franco Dal Farra y y Mateo Sauma en esquí de fondo
Sábado 14 de febrero
- 6 (Slalom gigante): Tiziano Gravier en esquí alpino
Domingo 15 de febrero
- 6 (Slalom gigante): Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino
Lunes 16 de febrero
- 6 (Slalom): Tiziano Gravier en esquí alpino
Miércoles 18 de febrero
- 5.15 (Sprint por equipo femenino): Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino
- 5.45 (Sprint por equipo masculino): Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo
- 6 (Slalom): Francesca Baruzzi en esquí alpino
Sábado 21 de febrero
- 7 (Salida en masa): Franco Dal Farra en esquí de fondo
.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Juegos Olímpicos
Única opción. Dónde se pueden ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Impacto en el golf. "Mito" Pereira se retiró a los 30 años tras haber quedado al borde de un major y una medalla olímpica
El ejemplo de alzar la voz. Bosco contó su historia y le dio cátedra al deporte: valores y resiliencia más allá del podio
- 1
Julieta Ortega posó junto al mar y encendió las redes con las fotos más audaces: “Las ondas del verano”
- 2
Jugó en la selección argentina, se retiró por las graves lesiones y hoy trabaja como guardavidas
- 3
Del repudio a “Nodio” al silencio con Milei: incomodidad entre los aliados por la creación de la Oficina de Respuesta
- 4
Toyota confirmó el precio del Yaris Cross, su nuevo y esperado SUV