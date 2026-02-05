La historia de amor de la mejor jugadora de hockey sobre hielo y su compañera de equipo que revoluciona los Juegos Olímpicos de Invierno

Durante años, Marie-Philip Poulin construyó una carrera impecable dentro del hockey sobre hielo: fue una promesa desde la adolescencia, brilló en la Universidad de Boston, ganó tres medallas de oro olímpicas con Canadá y asumió la capitanía del seleccionado nacional en 2015, consolidándose como la histórica “Capitana Clutch”. Sin embargo, en las últimas horas, su nombre volvió a ocupar titulares por un motivo muy distinto al deportivo: su historia de amor con Laura Stacey, compañera de equipo desde hace años y actual aliada en la línea de juego de Montreal Victoire, en la PWHL, con quien participa en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La historia de amor entre Marie-Philip Poulin y Laura Stacey nació de manera silenciosa en 2017, cuando coincidieron como compañeras en el seleccionado nacional de hockey sobre hielo de Canadá. Lo que empezó como una relación profesional fue creciendo con el paso de los entrenamientos y los torneos compartidos, hasta transformarse en un vínculo profundo que se sostuvo durante años en paralelo a sus exitosas carreras deportivas. Dentro del hielo se consolidaron como una dupla clave, y fuera de él comenzaron a construir una relación que, durante mucho tiempo, eligieron mantener en la intimidad.

Marie-Philip Poulin y Laura Stacey comparten equipo en el seleccionado canadiense de hockey sobre hielo (Foto: Instagram @pou29)

Tal y como dieron a conocer en varias oportunidades, ese camino no estuvo exento de miedos y dudas. En distintas entrevistas, Poulin reconoció que al principio les costó animarse a hacer pública la relación por el impacto que podía tener en el ambiente deportivo. “Hubo preguntas. ¿Deberíamos hacer esto? ¿Deberíamos no hacerlo? Estaba eso de cómo mantenerlo en secreto”, contó en una entrevista con Sportskeeda al recordar esos primeros años.

Sin embargo, con el tiempo entendieron que hacer pública su relación podía abrir puertas y generar identificación en otras personas: “Al principio fue ‘ok, esto es mucho’, pero la gente que venía a vernos conectaba con nosotras. Eso realmente nos abrió los ojos a ser uno mismo”, aseguró, en diálogo con RDS.

Se conocieron en 2017 y mantuvieron varios años su relación en secreto (Foto: Instagram @pou29)

Después de más de seis años juntas, la pareja decidió dar un paso decisivo y en mayo de 2023 anunció su compromiso de manera pública. “Lo mejor que pregunté… Ella dijo OUI”, escribió Poulin al compartir la noticia.

La pareja anunció su compromiso en mayo de 2023 tras varios años juntas (Foto: Instagram @laurastacey7)

Finalmente, en septiembre de 2024, celebraron su boda en una ceremonia íntima, rodeadas de sus seres queridos, consolidando una historia de amor que creció entre goles, medallas y desafíos, y que hoy vive un gran momento tanto dentro como fuera del hielo.

Marie-Philip Poulin y Laura Stacey se casaron en septiembre de 2024 en una ceremonia íntima (Foto: Instagram @pou29)

Juegos Olímpicos de Invierno: Poulin encabeza el desafío de Canadá rumbo al oro en Milán

Marie-Philip Poulin llega a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán con un objetivo claro: devolver a Canadá a lo más alto del podio del hockey femenino, una disciplina en la que el país ganó cinco de las siete medallas de oro olímpicas en juego. A sus 34 años, la histórica capitana afronta su quinta participación olímpica con la ilusión de conquistar su cuarto oro, liderando un plantel que también integra Laura Stacey, su compañera de equipo dentro y fuera del hielo.

Poulin y Stacey integran el plantel de Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno (Captura: Instagram @laurastacey7)

Cabe destacar que se trata de un gran desafío, teniendo en cuenta que Canadá perdió siete de sus últimos ocho enfrentamientos ante Estados Unidos, su clásico rival. “Siempre hay presión cada vez que te pones esa camiseta”, reconoció Poulin en diálogo con TSN tras anunciarse la lista definitiva, y agregó: “Queremos recuperar ese oro. Esa es nuestra misión”.

De cara a Milán, Poulin atraviesa además un gran presente individual. Llega al torneo como Jugadora del Año de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, fue elegida MVP de la PWHL y lideró la liga en anotaciones la temporada pasada. Asimismo, en el inicio de la actual campaña profesional también mostró un rendimiento sólido, justo antes del receso olímpico.

Canadá compite en hockey sobre hielo femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno (Foto: Instagram @pou29)

De todos modos, más allá de los números, la capitana canadiense repitió en más de una oportunidad que entiende estos Juegos como una vidriera para inspirar a nuevas generaciones. Con Poulin y Stacey compartiendo nuevamente el hielo olímpico, Canadá buscará escribir otro gran capítulo en su historia.