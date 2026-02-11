Juegos Olímpicos: el ucraniano Vladyslav Heraskevych quiere competir con un casco alusivo a la guerra y el COI busca evitarlo

El Comité Olímpico Internacional (COI) quiere convencer al abanderado ucraniano en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, Vladyslav Heraskevych, de que renuncie a competir con un casco con fotos de deportistas muertos por la invasión rusa a su país.

Por el momento, el COI se cuidó mucho de aludir a una eventual descalificación si el deportista, que compite en skeleton (disciplina en la que el participante se desliza sobre un pequeño trineo), sigue adelante con ese casco, que no fue autorizado por las normas olímpicas sobre la neutralidad política. “Queremos que compita. Queremos de verdad que tenga su momento, eso es muy importante”, insistió en su encuentro diario con la prensa Mark Adams, vocero del COI.

Su organismo tiene previsto “hablar hoy” [por este miércoles] con Heraskevych, que el martes aseguró en conferencia de prensa que no renunciaría a lucir lo que su entorno ha bautizado como “casco memorial”. El COI le había ofrecido la posibilidad de lucir un brazalete negro en vez de ese casco, pero el deportista rechazó la posibilidad y este miércoles, como el lunes, se entrenó con él en su cabeza.

“Reiteraremos las muy numerosas posibilidades que tiene de expresar su pena. Como ya hemos hablado, puede hacerlo en las redes sociales, en las conferencias de prensa, en zona mixta. Intentaremos hablar con él de eso y convencerlo”, añadió Adams. Las pruebas de skeleton comienzan este jueves en estos Juegos Olímpicos.

"Intentaremos hablar con él y convencerlo”, dijo el vocero del COI FRANCK FIFE - AFP

La instancia olímpica prohíbe al deportista ucraniano ese casco apelando al artículo 50 de la Carta Olímpica, que excluye toda forma de “propaganda política” en los lugares de competencia, en la Villa Olímpica y en las ceremonias de entrega de medallas. “Hay 130 conflictos en curso en el mundo. No podemos tener 130 conflictos diferentes, por muy terribles que sean, en las pruebas deportivas”, argumentó Adams. Los deportistas “quieren tener un entorno de competición igual para todos y exentos de interferencias”, alegó.

Y ante la consulta sobre una eventual descalificación del ucraniano si es que persiste en el uso del casco, el vocero del COI no la descartó: “Es mejor que la gente hable y que la interacción humana venza. Pero evidentemente, hay reglas, que los propios deportistas quieren que se respeten. Y lo serán”, subrayó Mark Adams, recordando que la prohibición de mensajes políticos en competición fue refrendada en 2021 durante una amplia consulta realizada entre los deportistas.

Un casco alusivo a las víctimas de la guerra y el apoyo de Zelenski

Vladyslav Heraskevych, piloto de skeleton y abanderado ucraniano en los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina d’Ampezzo 2026, afirmó que llevará en su competición un casco con fotos de deportistas muertos en el conflicto con Rusia, a pesar de la prohibición del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Lo utilicé en los entrenamientos y lo usaré el día de la carrera”, declaró en la conferencia de prensa el deportista, apenas unas horas después de que el COI le diese una autorización para que en lugar de ese casco pudiera llevar un brazalete negro.

Heraskevych había entrenado el lunes en Cortina con un casco gris lleno de imágenes serigrafiadas de compatriotas y luego anunció que el COI le impedía volver a llevarlo. “Adams (el portavoz del COI) dijo que hacía falta un enfoque uniforme para todos los deportistas, pero en estos Juegos se han dado muchas tomas de posición por parte de atletas estadounidenses, incluso en las instalaciones. Ya hubo una bandera rusa en el casco de uno de los deportistas. No han recibido ninguna sanción, ninguna penalización. Así que si el enfoque es uniforme para mí, lo tiene que ser también para ellos”, se defendió.

Vladyslav Heraskevych llegó a los Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo con un casco en tributo a los atletas de su país que murieron en la guerra entre Ucrania y Rusia ANDREA BERNARDI - AFP

En su encuentro diario con la prensa, el COI, a través de Mark Adams, había subrayado que el casco “contraviene” el artículo 50 de la Carta Olímpica, que busca evitar “todo tipo de interferencia”, especialmente “política” o “religiosa”, para que “todos los deportistas puedan concentrarse en su rendimiento”. La instancia olímpica dijo haber tenido “una reunión informal” durante el lunes con “el entrenador de Vladyslav y con su entorno”.

El COI habló entonces de que admitía “una excepción” a sus normas y que le dejaría llevar “un brazalete negro durante la competición, para que pueda proceder a esta conmemoración”. El deportista es, en cualquier caso, libre de expresarse como desee “en la conferencia de prensa, a la salida de la competición en la zona mixta o en las redes sociales”, recordó el portavoz del COI.

Vladyslav Heraskevych fue el abanderado de Ucrania en la inauguración de Cortina d'Ampezzo Ezra Shaw - Getty Images Europe

¿Dónde termina el luto y comienza una proclama política? El Comité Olímpico Internacional pensaba haber trazado una fina línea al aceptar que el abanderado de Ucrania compitiera en su disciplina con un brazalete negro por esos compañeros muertos en el conflicto bélico con Rusia. “Consideramos que es un buen compromiso”, sostuvo Adams.

El caso de Vladyslav Heraskevych volvió a poner a la organización con sede en Lausana ante uno de sus retos más antiguos: conciliar la neutralidad política y tener en cuenta las solicitudes individuales de los deportistas.

Originario de Kiev, este competidor de skeleton participó en los entrenamientos en Cortina d’Ampezzo con un casco en el que resaltaban las imágenes de los compatriotas muertos en la guerra, antes de aquel anuncio de que los organizadores le impedían seguir luciéndolo.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych participó de los entrenamientos de skeleton en Milano Cortina 2026 con el casco que generó el debate y desafía al COI TIZIANA FABI - AFP

“Esta decisión me rompe el corazón. Siento que el Comité está traicionando a los deportistas que formaron parte del movimiento olímpico al no permitirles ser homenajeados donde nunca más podrán competir”, escribió más tarde en su cuenta de Instagram.

De manera inmediata, el atleta recibió el apoyo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. “Su casco lleva los retratos de nuestros deportistas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov; y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia”, enfatizó el primer mandatario ucraniano a través de Telegram.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró en apoyo de la decisión del deportista Vladyslav Heraskevych, que lleva un casco conmemorativo GENYA SAVILOV� - AFP�

Para el jefe de Estado, Heraskevych “recordó al mundo el precio de nuestra lucha. Esa verdad no puede ser molesta, inapropiada o calificada de manifestación política durante un evento deportivo”.

Desde hace décadas, el COI prohíbe toda forma de “propaganda política, religiosa o racial” en los lugares de competición, en la Villa Olímpica o en las ceremonias de entrega de medallas.

Esta confrontación ya tuvo un capítulo hace cuatro años, cuando Heraskevych mostró un cartel en el que se podía leer “No War in Ukraine” (No a la guerra en Ucrania) tras competir en Beijing 2022. Por entonces, el Comité Olímpico resolvió no sancionar al deportista por este acto al considerarlo como “una llamada general a la paz”, en los inicios del conflicto y una época en la que se sostenía el uso de barbijos por el Covid.

El mensaje del ucraniano Vladyslav Heraskevych tras competir en Beijing 2022: "No a la guerra en Ucrania"

Este ucraniano de 27 años no es una estrella de este deporte. En los últimos Juegos Olímpicos de Invierno fue el único representante de su país en un deporte que tampoco tiene mucha relevancia allí. De hecho, de pequeño soñaba con ser boxeador. Su padre Mykhailo lo entrenaba para eso, pero Vladyslav comenzó a sentirse atraído por la alta velocidad y se convirtió en uno de esos hombres que utilizan su cuerpo para descender como una bala sobre un trineo a altas velocidades por un tubo.

La pelota está ahora sobre el tejado del COI, que es consciente de que una descalificación del deportista por ese motivo desencadenaría una enorme tormenta. Según un conteo transmitido por el ministro ucraniano de Deportes, Matviy Bidnyi, “más de 650 deportistas y entrenadores ucranianos han muerto” debido a la invasión rusa desde febrero de 2022.

(Con información de la agencia AFP).