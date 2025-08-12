Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: cómo ver por televisión y online

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 se desarrollan en Asunción, la capital de Paraguay, hasta el 23 de agosto con la participación de 4.206 atletas de 41 países de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), entre ellos los 338 que conforman la delegación argentina con 172 varones y 166 mujeres.

En la Argentina país, las actividades del evento multidisciplinario se transmiten en vivo por televisión a través de TyC Sports y DeporTV, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el caso específico de TyC Sports, la jornada matutina -de 9 a 12- se emite por la señal principal mientras que por la tarde -de 15.30 a 21- la transmisión se muda a TyC Sports 2. En el streaming de TyC Sports Play habrá diferentes señales durante toda la jornada. Otra alternativa para seguir diferentes eventos es el streaming de Panam Sports Channel con nueve señales en vivo.

Vení a vivir los Juegos Panamericanos Juniors desde adentro 🤩

Comprá tus entradas en https://t.co/IDFb8YldVP pic.twitter.com/mg4NvyKNPr — ASU2025 (@asu2025Oficial) August 12, 2025

Esta es apenas la segunda edición del evento que comenzó a desarrollarse en 2021 con Cali, Colombia. El certamen, que se inauguró el sábado pasado en el estadio La Nueva Olla, es para jóvenes que nacieron entre los años 2003 y 2013, por lo que no puede inscribirse menores de 12 años y mayores de 22.

En total se compite en 28 deportes y 42 disciplinas y se reparten 333 medallas de oro, la misma cantidad de plata y 411 de bronce además de 216 clasificaciones directas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. El Parque Olímpica está emplazado en Luque y allí se desarrollan 21 eventos. Otros sitios donde hay actividad es la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Rakiura Resort y la Bahía y Costanera de Asunción, mientras que la ciudades de Encarnación y San Bernardin también son utilizadas para algunos deportes.

Con la cuarta jornada en desarrolla, el líder del medallero es Brasil con 29 preseas doradas, 10 plateadas y 15 de bronce. La delegación carioca le lleva una gran ventaja a su escolta que es Chile con 9, 5 y 6 respectivamente. El podio lo completa, hasta este martes, Estados Unidos con ocho primeros puestos, 17 segundos y 9 terceros.

La Argentina, en tanto, marcha sexta con dos oros, nueve medallas de plata y 11 de bronce. En total cosechó 22 medallas y tiene más que México (20, en el quinto lugar) y la misma cantidad que Colombia (cuarta en la general), pero está por debajo de ellos porque se prioriza la calidad por sobre la cantidad.