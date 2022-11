Julián Álvarez compartió una romántica foto con su novia y un compañero del Manchester City elogió su look: “Sr.Juli”

escuchar

Desde su llegada a Inglaterra, el amor entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero atraviesa su mejor momento. Este jueves, luego de una gran actuación de “La Araña” con un gol en Champions League, la pareja aprovechó el día libre, se arregló y salieron a disfrutar de una romántica cita europea.

El Manchester City cerró la clasificación a los octavos de final de la Champions League con la victoria 3 a 1 frente a Sevilla, en donde Julián marcó su primer gol oficial en esta competencia. Tras la gran victoria, el futbolista aprovechó la noche para pasar tiempo junto a la cordobesa en el centro de la ciudad.

Julián Álvarez compartió una romántica cita con Emilia Ferrero en Manchester Instagram: @juliaanalvarez

El jueves, ya a la madrugada, la “Araña” publicó una foto junto a su novia en su cuenta de Instagram, en la que se lo ve con un sobretodo negro, una remera de cuello tortuga gris y un par de botas negras, como si se tratara de un caballero inglés. Emilia, por su parte, también sacó a relucir su saco beige en combinación con botas.

El look inglés fue el motivo suficiente para que el defensor Rúben Dias le dejara un mensaje en la caja de comentarios.“Sr. Juli”, escribió junto a dos emojis de aplausos. Otro de los que comentó fue su excompañero de River, Lucas Beltrán, quien le escribió varios emojis de enamorado.

Ambos pasearon por las calles de la ciudad, donde en esta época del año comienza el frío. Julián posteó la romántica imagen junto a un corazón. “Te amo”, escribió la novia al repostear la historia.

Julián Álvarez saludó a su hermano Agustín por motivo de su cumpleaños Instagram: @juliaanalvarez

Todo esto ocurrió en un contexto en el que el hermano menor del ex River Plate, Agustín, cumplió años. “Feliz cumple, turri”, escribió el futbolista junto a dos imágenes con su hermano en la que disfrutan de la playa. La relación está tan afianzada que ella también saludó a su familiar a través de las redes sociales.“Feliz cumpleaños, cuñado”, comentó en una selfie que impresiona el parecido del joven con Julián.

Champions League: la noche soñada de Julián Álvarez, la goleada aplastante de Benfica y los posibles rivales de PSG

Este miércoles se jugaron los últimos partidos de la fase de grupos de una de las ediciones recientes más imprevisibles de la Champions League. A raíz de las molestias que aquejan a Erling Haaland, Julián Álvarez está gozando de una potable racha de cuatro partidos consecutivos como titular en Manchester City que quizá no estaba en los planes al momento de su llegada. No obstante, en aquellos duelos (victorias contra Brighton y Leicester y un empate ante Copenhague) el ex River no pudo sumar goles y se lo notó incómodo como único delantero, teniendo que retroceder y alejarse del arco para recibir la pelota.

En el último duelo de la fase de grupos de la Champions, contra Sevilla, Pep Guardiola le dio una nueva oportunidad en un equipo muy alternativo y joven, y el delantero de Calchín la agarró con ambas manos, participando de todos los goles en la victoria por 3-1, a pesar de empezar abajo gracias al gol de Rafa Mir. Primero, en los minutos iniciales del complemento le dio un gran pase al debutante Rico Lewis, de 17 años, para conseguir el empate; luego recibió un exquisito cambio de frente de Kevin de Bruyne para eludir al arquero Yassine Bounou y dar vuelta el resultado; y finalmente cortó una salida de los españoles para asistir a Riyad Mahrez sobre el final.

