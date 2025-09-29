Julián Álvarez, íntimo: con quién duerme en la selección, la serie de 88 capítulos que recomendó y su permitido cuando hace goles

Julián Álvarez, jugador de la selección argentina y Atlético de Madrid, dialogó con Agustín Creevy para su canal de YouTube y contó cómo es su vida en España, qué comida es su predilecta, su serie favorita, entre otras cosas, mientras aguarda el nacimiento de Amadeo, el bebé en camino con su pareja María Emilia Ferrero.

Uno de los motivos del arribo del exjugador de Los Pumas se debió a la disputa del derby español entre Atlético de Madrid y Real Madrid, que terminó con una goleada implacable del Colchonero por 5-2, con un doblete de La Araña.

Julián Álvarez contó cuántas milanesas come

Situados en la mansión que tienen Álvarez y Ferrero en Madrid, el futbolista brindó detalles íntimos de su personalidad a Creevy, quien indagó, en primera medida, cuál es la comida favorita del ex River que recibió de premio unas milanesas por su desempeño en el clásico contra el Real Madrid.

Julián Álvarez dialogó con Agustín Creevy en España

“Tres milanesas de premio. Tres goles, tres milanesas”, dijo el oriundo de Calchín que, a su vez, aclaró que cada una de ellas estaban “bien” de tamaño. Ante la presencia de fondo de María Emilia, el jugador lanzó un pícaro reclamo: “Me picoteó mi comida. Yo comí tarde, después del partido”.

La Araña contó que concentra con Enzo Fernández

Siguiendo por el plano futbolístico, Creevy le consultó a Álvarez sobre quién es su compañero de concentración en la selección argentina. “Duermo con Enzo”, manifestó, en referencia a Enzo Fernández, con quien compartió plantel en River. “Quedé ahí desde el Mundial y siempre con él. Más o menos cada uno tiene su compañero”, destacó.

A su vez, contó cuando Fernández no asistió a la última convocatoria por Eliminatorias -por suspensión- y durmió solo, sin ningún compañero en su reemplazo. “La última vez Enzo no fue y dormí solo. El profe me preguntó y le dije que no, hay que respetar el lugar”, dijo, mientras caminaba por el extenso patio de su casa.

Julián Álvarez y María Emilia Ferrero anunciaron que serán papás

Por otra parte, a la hora de elegir una serie, Julián sorprendió a Creevy con la elección de Café con aroma a mujer, una telenovela que se estrenó en 1994 y tuvo su reedición en 2021. ¿La particularidad? Los 88 episodios que mantuvieron en vilo a Álvarez y Ferrero.

“Es la mejor, pasa que vos no sos romántico”, destacó el jugador campeón del mundo sobre su serie favorita. “Mi mamá era fanática, pero de una versión anterior. Ahora salió una nueva”, indicó con conocimiento de causa sobre esta producción que se encuentra en Netflix.

Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, celebró un nuevo gol contra el Real Madrid Angel Martinez - Getty Images Europe

Lo particular de la recomendación es cómo su pareja lo motivó a verla, cuando, por ese entonces, era jugador del Manchester City. “Vuelvo de entrenar y Emilia estaba mirando e iban varios capítulos. Me enganché, son 88 capítulos y lo vimos en una semana”.

De esta forma, Álvarez abrió la puerta de su lujosa casa, recibió la cálida visita de Agustín Creevy y ambos charlaron para un video que luego se publicó en YouTube. Con el objetivo de conocer parte de la vida del futbolista, el exjugador de rugby cosechó más de 100 mil visitas en menos de un día.