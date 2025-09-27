Con un guiño a River, Julián Álvarez reveló cómo se va a llamar el bebé que espera con María Emilia Ferrero

Julián Álvarez, jugador de la selección argentina y Atlético de Madrid, reveló cómo se va a llamar su primer hijo junto a María Emilia Ferrero, su pareja. Luego de anunciar oficialmente el embarazo y contar que esperan un nene, el futbolista, en diálogo con DSports, fue un poco más allá y contó cuál será el nombre.

Luego del partido del día miércoles ante el Rayo Vallecano, donde el exRiver convirtió tres goles, Álvarez habló con el periodista Diego Korol, quien, en confianza, se animó a consultarle cómo se va a llamar el bebé.

Julián Álvarez y María Emilia Ferrero anunciaron que serán papás

“¿Sabemos el nombre?“, indagó Korol, curioso. Ante la pregunta, el oriundo de Calchín lo meditó unos segundos y dijo: ”Por ahora, Amadeo“. Acto seguido, Korol deslizó: “Pero dejale Amadeo”.

Luego, en tono seguro, Álvarez ratificó: "Sí, Amadeo". Una vez que contó el nombre de su futuro hijo, que inevitablemente fue vinculado con el ídolo millonario Amadeo Carrizo, la Araña siguió hablando de su actualidad futbolística que lo deposita en uno de los mejores equipos de España, dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone.

El evento donde se confirmó el sexo del bebé en camino de Julián Álvarez y María Emilia Ferrero

“Esperemos seguir por el camino de la victoria”, explicó Julián, quien es número puesto en la formación inicial del Colchonero y una fija para el ataque de la selección argentina.

Cabe destacar que, anteriormente, Julián y María Emilia armaron un evento para celebrar el sexo de su futuro hijo. En el evento, el futbolista se encargó de patear un penal y cuando la pelota ingresó al arco, explotaron luces y bengalas azules que confirmaron la llegada de un varón, celebración que terminó con un abrazo de toda la familia con los futuros padres.