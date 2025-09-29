Nancy Pazos aseguró que los asesinos de las tres chicas pueden ser “reeducados” y Mariana Brey la cruzó

Las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey volvieron a cruzarse al aire, en esta oportunidad por el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela. La tensión comenzó este lunes por la mañana en el programa “A la Barbarossa” cuando Pazos afirmó que la banda liderada por el narco peruano Pequeño J -presunto autor intelectual del asesinato- podía llegar a ser “reeducada” para reinsertarse en la sociedad luego de un tiempo en prisión.

“Veremos si pueden ser reeducados o no, eso es otro tema”, dijo, antes de ser interrumpida por Brey, con quien tuvo una serie de altercados hace pocas semanas. “¿Creés que alguien así puede ser reeducado? ¿Alguien que torturó a una mujer de esa manera? La mató por el hecho de ser mujer, como vos decís, es un femicidio", la increpó la otra panelista.

Ante esto, Pazos se mostró visiblemente ofuscada y respondió con la voz elevada: “Si, porque soy más cristiana que vos. Tiene que ver con los valores, ¿qué dice la Biblia? Estamos hablando de valores. Después nos llenamos la boca hablando de Dios y decimos que los maten... La cárcel, el reto, como tal, tiene que ser una forma de recuperar a la persona para la sociedad. Es bien cristiano, tiene que ver con ser más humanista o más ‘hdp’“.

“Yo no discuto con víctimas, a la víctima se le da lugar y se la escucha. Nosotros no podemos decir que se pudra en la cárcel y que los maten…“, siguió Pazos. El resto de las panelistas reaccionó para tratar de calmarla y de evitar que gritara. Incluso Analía Franchín -otra de las integrantes de la mesa- trató de poner un ejemplo para calmar las aguas: “Decir que tiene algo bueno es como decir que [Adolf] Hitler era bueno con su ovejero alemán, chicos”.

Por su parte, Brey tomó la posta y le respondió: “Yo sí lo puedo decir porque es lo que pienso. Realmente, un hombre que corta dedos, descuartiza, no tiene manera de ser reeducado“. “Soy un ser humano y, como todos, cometemos errores. Esto no fue un error, fue una aberración, pero yo apelo a que la gente en el fondo tiene cosas buenas, todos tenemos cosas buenas", cerró Pazos, en medio de los gritos de toda la mesa.

Las periodistas habían protagonizado un incómodo momento al aire a principios de septiembre cuando hablaban de la presentación del Presupuesto 2026. Mientras Brey defendía los principales anuncios del Presidente y destacaba la quita del cepo cambiario, Pazos la interrumpió para decir que esa medida se trataba de una “mentira” que le había “costado las elecciones” a La Libertad Avanza (LLA).

“También sabés qué pasa después de octubre.. Si es que llega a octubre.. Porque para vos es el peor Gobierno y está en el peor momento... Yo te escuché decirlo”, ironizó Brey y remarcó: “Cómo está la oposición, haciendo un trabajo enorme para que este Gobierno no pueda llegar en lo posible a octubre, pero, si llega a octubre, que no llegue a 2027, a terminarlo. Vos formás parte de esa oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato“.

Ahí fue cuando la discusión alcanzó un punto más álgido y comenzaron los insultos. “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a cagar“, respondió Pazos y se defendió: ”No hay nadie con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciendo esto…“.