A qué hora son los Martín Fierro 2025 de la televisión
La entrega número 53 de los galardones a lo mejor de la TV nacional se acerca; los detalles de la transmisión
Los Martín Fierro 2025, que premian lo mejor de la televisión argentina, se realizan este lunes 29 en el Hotel Hilton Buenos Aires y Telefe transmitirá el evento, conducido por Santiago del Moro.
¿A qué hora son los Martín Fierro 2025?
El canal iniciará su cobertura a las 17 con La previa, con Pía Shaw y Sofi Martínez. A las 19, la alfombra roja recibirá a los invitados con duplas de conductores en distintos puntos del Hilton: Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez mostrarán los looks.
Streams Telefe tendrá una transmisión exclusiva desde las 18, con Grego Rossello y Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi, mientras que Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán detalles desde el interior del salón, Diego Poggi entrevistará a los ganadores y Kennys Palacios, Lean Saifir, Luchi Patrone y Fefe Bongiorno participarán en la cobertura de streaming.
Los nominados a los Martín Fierro 2025
Los 103 miembros de Aptra elegirán a los ganadores entre 35 ternas. Los nominados son:
Mejor Reality
- Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
- Gran Hermano 2024 (Telefe)
- Cantando 2024 (América TV)
Mejor Ficción
- Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- El método (elnueve)
- Margarita (Telefe)
- El encargado (eltrece)
Mejor Programa Periodístico
- A la tarde (América)
- GPS (América)
- LAM (América)
Mejor Programa Humorístico/de Actualidad
- Bendita (elnueve)
- Pares de comedia (NET)
- Pasó en América (América)
Mejor Programa Deportivo
- Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)
- Carburando (eltrece)
- Copa América (Telefe)
- Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)
Mejor Noticiero Diurno
- Telenueve al mediodía (elnueve)
- Arriba argentinos (eltrece)
- El noticiero de la gente (Telefe)
Mejor Noticiero Nocturno
- América Noticias (América)
- Telefe Noticias (Telefe)
- Telenoche (eltrece)
Mejor Programa de Interés General
- La noche de Mirtha (eltrece)
- Nara que ver (elnueve)
- Susana Giménez (Telefe)
Mejor Programa Musical
- La Peña de Morfi (Telefe)
- Pasión de sábado (América)
- Planeta 9 (elnueve)
Mejor Magazine
- A la Barbarossa (Telefe)
- Cortá por Lozano (Telefe)
- DDM (América)
- Mañanísima (eltrece)
Mejor Programa Cultural/Educativo
- Argentina de película (América)
- Proyecto Tierras (Telefe)
- Tecno Tendencias (América)
Mejor Programa de Entretenimientos
- Los 8 escalones (eltrece)
- Ahora caigo (eltrece)
- Escape perfecto (Telefe)
Mejor Big Show
- Bake Off Famosos (Telefe)
- Noche al Dente (América)
- La noche perfecta (eltrece)
Mejor Programa de Gastronomía
- Comer para creer (América)
- ¡Qué mañana! (elnueve)
- Ariel en su salsa (Telefe)
Mejor Programa de Viajes/Turismo
- Iván de viaje (Telefe)
- Resto del mundo (eltrece)
- Tenés que ir (elnueve)
Mejor Programa de Servicios
- ADN buena salud (Televisión Pública)
- BA Emergencias (elnueve)
- Intelexis Mujer (NET)
Mejores Jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)
Mejor Branded Content
- El gran bartender (Telefe)
- Historias de estación (Telefe)
- Que nadie se quede afuera (Telefe)
Mejor Labor en Conducción Femenina
- Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)
- Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)
- Pamela David, por Desayuno Americano (América)
- Mariana Fabbiani, por DDM (América)
- Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
- Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)
Mejor Labor en Conducción Masculina
- Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)
- Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)
- Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)
- Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
Mejor Labor Periodística Femenina
- Soledad Larghi, por América Noticias (América)
- Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)
- Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)
- Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)
Mejor Labor Periodística Masculina
- Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)
- Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
- Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)
Mejor Cronista/Movilero
- Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)
- Oliver Quiroz, por A la tarde (América)
- Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)
- Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Panelista
- Luis Bremer, por A la tarde (América)
- Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)
- Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)
- David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)
Mejor Actriz Protagonista de Ficción
- Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)
- Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
Mejor Actor Protagonista en Ficción
- Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)
- Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)
- Guillermo Francella por El encargado (eltrece)
Mejor Actriz de Reparto
- Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)
- Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)
- Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)
- Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
Mejor Actor de Reparto
- Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)
Revelación
- Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
- Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)
- Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)
Mejor Labor Humorística
- Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)
- Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)
- Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)
Mejor Autor/Guionista
- Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)
Mejor Director
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)
- Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)
Mejor Director de No Ficción
- Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)
- Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)
- Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)
- Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Mejor Aviso Publicitario
- “Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)
- “Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)
- “Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)
- “Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)
Mejor Producción Integral
- Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
- Bake Off Famosos (Telefe)
- Telenueve Central (elnueve)
Las polémicas
Las nominaciones generaron reacciones. Georgina Barbarossa dijo: “Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”.
En la misma línea, Yanina Latorre cuestionó las nominaciones: “Hagan un buen Martín Fierro de la tele, están mal las ternas”. Adrián Pallares criticó las “mezclas” de nominados.
Luis Ventura respondió: “Es muy fácil decir. Vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta a ver quién lo hace en la Argentina y en el mundo. El presupuesto está para juntar guita para la prepaga de los socios, esto es un club, no es un gremio. Nosotros, bien o mal, sobrevivimos en un país en crisis”.
