A qué hora son los Martín Fierro 2025 de la televisión

Los Martín Fierro 2025, que premian lo mejor de la televisión argentina, se realizan este lunes 29 en el Hotel Hilton Buenos Aires y Telefe transmitirá el evento, conducido por Santiago del Moro.

¿A qué hora son los Martín Fierro 2025?

El canal iniciará su cobertura a las 17 con La previa, con Pía Shaw y Sofi Martínez. A las 19, la alfombra roja recibirá a los invitados con duplas de conductores en distintos puntos del Hilton: Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez mostrarán los looks.

Martín Fierro 2025

Streams Telefe tendrá una transmisión exclusiva desde las 18, con Grego Rossello y Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi, mientras que Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán detalles desde el interior del salón, Diego Poggi entrevistará a los ganadores y Kennys Palacios, Lean Saifir, Luchi Patrone y Fefe Bongiorno participarán en la cobertura de streaming.

Los nominados a los Martín Fierro 2025

Los 103 miembros de Aptra elegirán a los ganadores entre 35 ternas. Los nominados son:

Mejor Reality

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Cantando 2024 (América TV)

Mejor Ficción

Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

El método (elnueve)

Margarita (Telefe)

El encargado (eltrece)

Mejor Programa Periodístico

A la tarde (América)

GPS (América)

LAM (América)

El programa conducido por Ángel de Brito está nominado a Mejor programa periodístico América

Mejor Programa Humorístico/de Actualidad

Bendita (elnueve)

Pares de comedia (NET)

Pasó en América (América)

Mejor Programa Deportivo

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

Carburando (eltrece)

Copa América (Telefe)

Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mejor Noticiero Diurno

Telenueve al mediodía (elnueve)

Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor Noticiero Nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

Mejor Programa de Interés General

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (elnueve)

Susana Giménez (Telefe)

Susana Giménez esta nominado a Mejor Programa de Interés General Telefé

Mejor Programa Musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta 9 (elnueve)

Mejor Magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

DDM (América)

Mañanísima (eltrece)

Mejor Programa Cultural/Educativo

Argentina de película (América)

Proyecto Tierras (Telefe)

Tecno Tendencias (América)

Mejor Programa de Entretenimientos

Los 8 escalones (eltrece)

Ahora caigo (eltrece)

Escape perfecto (Telefe)

Mejor Big Show

Bake Off Famosos (Telefe)

Noche al Dente (América)

La noche perfecta (eltrece)

Bake off famosos está nominado a Mejor Big Show Prensa Telefé

Mejor Programa de Gastronomía

Comer para creer (América)

¡Qué mañana! (elnueve)

Ariel en su salsa (Telefe)

Mejor Programa de Viajes/Turismo

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Tenés que ir (elnueve)

Mejor Programa de Servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Mejores Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)

Mejor Branded Content

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

Mejor Labor en Conducción Femenina

Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)

Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Mariana Fabbiani, por DDM (América)

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)

Verónica Lozano esta nominada a Mejor Labor en Conducción Femenina Captura de pantalla

Mejor Labor en Conducción Masculina

Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)

Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)

e Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Mejor Labor Periodística Femenina

Soledad Larghi, por América Noticias (América)

Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)

Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)

Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)

Mejor Labor Periodística Masculina

Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)

Mejor Cronista/Movilero

Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)

Oliver Quiroz, por A la tarde (América)

Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)

Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)

Mejor Panelista

Luis Bremer, por A la tarde (América)

Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)

Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)

David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)

Mejor Actriz Protagonista de Ficción

Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Mejor Actor Protagonista en Ficción

Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)

Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)

Guillermo Francella por El encargado (eltrece)

Benjamín Vicuña está nominado a Mejor Actor Protagonista en Ficción

Mejor Actriz de Reparto

Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)

Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)

Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor Actor de Reparto

Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)

Revelación

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)

Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi esta nominada a Revelación Max

Mejor Labor Humorística

Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)

Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)

Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)

Mejor Autor/Guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)

Mejor Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)

Mejor Director de No Ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)

Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)

Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)

Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Mejor Aviso Publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)

“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)

“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)

Mejor Producción Integral

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Bake Off Famosos (Telefe)

Telenueve Central (elnueve)

Las polémicas

Las nominaciones generaron reacciones. Georgina Barbarossa dijo: “Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”.

Vero Lozano anunció las ternas de los premios Martín Fierro junto a Luis Ventura

En la misma línea, Yanina Latorre cuestionó las nominaciones: “Hagan un buen Martín Fierro de la tele, están mal las ternas”. Adrián Pallares criticó las “mezclas” de nominados.

Luis Ventura respondió: “Es muy fácil decir. Vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta a ver quién lo hace en la Argentina y en el mundo. El presupuesto está para juntar guita para la prepaga de los socios, esto es un club, no es un gremio. Nosotros, bien o mal, sobrevivimos en un país en crisis”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.