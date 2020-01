Kobe Bryant. El hombre que marcó una era detrás de Michael Jordan

Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores que tuvo la historia de la NBA Fuente: AP - Crédito: Matt Slocum

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2020 • 18:30

Kobe Bryant marcó una era en la NBA, fue quien, después de Michael Jordan, mostró toda la magia en las canchas de básquetbol de la mejor liga del mundo en sus 20 años jugando con la misma camiseta, la de los míticos Lakers con quienes conquistó cinco títulos de los 16 que tiene en total la franquicia. Hasta que lo golpeó la tragedia.

Kobe jugaba como escolta, pero sus habilidades y su formas de juego encajaban perfectamente para que también sea base y alero. En el mundo del básquetbol fue considerado como uno de los jugadores más completos de toda la historia de la NBA y en varias ocasiones se lo comparó Michael Jordan algo que a él nunca le gustó.

Se retiró el 13 de abril de 2016 en un partido ante Utah Jazz en el Staples Center de Los Ángeles, en el que consiguió 60 puntos, 23 de ellos en el último cuarto, logrando la anotación más alta de un jugador de la liga en esa temporada. Hasta anoche, que fue superado por LeBron James, Bryant era el tercer máximo máximo anotador en la historia de la liga con 33.643, siendo superado solamente por Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone. James lo desplazó al cuarto lugar.

Y cuando estuvo en la cancha, el aro se le hizo pequeño. Su porcentaje de acierto en la temporada actual es de 30,5, el peor de su carrera, muy lejos del 46,9 de la campaña 2001-02. "Finalmente tuve que aceptar el hecho de que no quiero seguir haciendo esto y estoy bien con ello. Una vez aceptado me quité un peso de encima", dijo la estrella.

A Kobe Bryant le costó aceptar que ya no será el que fue y que no puede superar la intrascendencia en la que cayeron su juego y su equipo, Los Angeles Lakers, en la NBA. La gente que se preguntaba a fines de 2015 por qué el astro decidía dejar el básquetbol a final de la temporada (lo hizo en abril de 2016) y pronto obtuvo la respuesta. Los Lakers perdieron otro partido y Bryant anotó 13 puntos, con apenas cuatro aciertos de 20 lanzamientos. "He trabajado realmente duro para no jugar como una mierda y estoy haciendo todo lo que puedo", dijo Bryant tras el encuentro, cuando explicó un poco más las razones de un adiós largamente anunciado por el declive de un cuerpo golpeado por la exigencia de casi 20 años en la élite.

El ídolo, que en ese momento tenía 37 años, había sido campeón de cinco anillos, de dos oros olímpicos y 17 veces All-Star, empezó a desmoronarse en abril de 2013. Se rompió el tendón de Aquiles y en una noche de amargura volcada en Facebook creyó que era el final. Muchos lo dieron por acabado y eso le sirvió de combustible para demostrar que no tenía límites. Pero los tenía. Se rompió luego la tibia y después se desgarró el hombro. Disputó 41 partidos las últimas dos temporadas.

Muchas excelentes cualidades tenía quien fuera una de las máximas estrellas que tuvo el principio de este siglo, pero quizá una de sus máximas virtudes es que era un magnífico anotador. Junto con Shaquille O'Neal constituyeron una pieza claven los tres campeonatos ganados por los Lakers a principios de la década del 2000 y en el último campeonato conquistado en 2010.

Kobre Bryant, un gigante en todo sentido Fuente: AP - Crédito: Rick Bowmer

En toda su carrera promedió 25,4 puntos, 4,7 asistencias, 5,3 rebotes y 1,5 robos de balón por partido. Otro de los capítulos que demuestran lo grande que fue Kobe Bryant para una nueva generación lo marca sus 18 participaciones en los All Stars Games.

Kobe Bryant en números:

5 veces campeón de la NBA: 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010.

2 veces MVP de las Finales de la NBA: 2009 y 2010.

2 veces máximo anotador de la NBA: 2006 y 2007.

18 participaciones en los All-Star Game con 11 apariciones consecutivas: 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Además, Campeón del Concurso de volcadas del All Star game del año 1997.

4 veces MVP del All-Star Game: 2002, 2007, 2009 y 2011.

11 veces en el mejor quinteto de la NBA: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

9 veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA: 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

No todas fueron luces

En junio del año 2003, Kobe Bryant estuvo involucrado en un delito de agresión sexual contra Katelyn Faber una joven de 19 años empleada del hotel Lodge & Spa de la ciudad de Eagle, Colorado, en el que el jugador se encontraba hospedado mientras se recuperaba de una operación en su rodilla.

La fiscalía decidió retirar los cargos contra él el 1º de septiembre de 2004, tras catorce meses de procedimiento judicial. En marzo de 2005, un par de meses después de que se cancelase el juicio, Bryant y la víctima llegaron a un acuerdo confidencial, con una compensación económica por dos millones y medio de dólares y la estrella de la NBA además accedió a pedir perdón a la supuesta víctima por el incidente, a quien incluyó públicamente su mea culpa y aseguró que él realmente creía que el encuentro entre ambos fue consensuado.