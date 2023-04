Después del tenso cruce, Pablo Duggan le pidió disculpas a Sergio ‘Kun’ Agüero: “Semejante bochorno”

escuchar

Durante los últimos días se vivió un cruce entre Pablo Duggan y Sergio “Kun” Agüero por un tema referido a la economía, más precisamente a la dolarización. El periodista tomó dichos del exfutbolista de mayo de 2022, en los que opinó que la Argentina debía adoptar el dólar como moneda principal y, a raíz de esto, ahora tuvieron un tenso ida y vuelta a través de la radio y vía streaming. Sin embargo, el conductor de C5N se retractó y meidante un mensaje en redes sociales, salió a hacer públicas sus disculpas hacia el deportista. “No fue mi intención”, aseguró.

“Para mí, tienen que sacar los pesos. El peso a tomar por culo, que todos ganen su sueldo en dólares, es una moneda que se utiliza en todos los países, ¿el peso para qué lo querés?”. Esas fueron las palabras que derivaron en un acalorado debate económico. Si bien el streamer las dijo hace casi un año, recientemente el periodista las tomó de referencia en su programa de Radio 10, De vuelta y se mostró completamente indignado.

El picante cruce entre el Kun y Pablo Duggan por la “dolarización”

Primero, acusó al exfutbolista del Manchester City de hablar “desde un lugar de millonario” y lo calificó como “mala persona” por no medir el impacto que podrían tener sus palabras y hasta de ser alguien “peligroso”. Ante esto, el Kun, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, le respondió a través de un stream. Lo cuestionó por haber descalificado su postura sobre la economía y además le aclaró que tenía negocios en su país natal en los cuales recibía ganancias en pesos.

Luego del intenso altercado, Duggan bajó la guardia y le extendió sus disculpas para ponerle fin al cruce. “Estimado Kun Agüero por acá te hago llegar mis disculpas, no fue mi intención insultarte”, sostuvo a través de un posteo en Twitter. Asimismo, agregó: “Solo quise llamarte la atención por tus declaraciones sobre la dolarización. Entiendo que no apoyás semejante bochorno. Me alegro. ¡Saludos!”.

El pedido de disculpas de Pablo Duggan al Kun Agüero (Foto: Twitter @pabloduggan)

Así fue el fuerte cruce entre el Kun Agüero y Pablo Duggan

En mayo de 2022, en un stream que hizo con Maxi Rodríguez, Agüero se expresó a favor de que la Argentina dolarice su economía. A raíz de lo ocurrido en los últimos días en el país, Duggan tomó sus palabras y arremetió contra él desde su programa radial.

“No es que tiene la plata acá en pesos. Hace 20 años que no cobra un sueldo en pesos. Para él, claro que la dolarización es lo mejor que puede pasar, no debe tener un peso hace años, se cag...”, sostuvo. A su vez, tuvo varios insultos hacia él y expresó: “Flaco, lo que decís en redes hoy lo ve toda la Argentina y vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de p...”.

El Kun Agüero y Pablo Duggan protagonizaron un tenso cruce respecto a sus opiniones sobre la economía argentina Archivo

Todo parecía indicar que la historia iba a tener varios capítulos y las suposiciones se volvieron reales. Tras los dichos, el exdelantero de la selección argentina le respondió a través de un stream y fue contundente: “Me chupa un hue..., no me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión como todo el mundo. Imagino que también está todo el día opinando para un Gobierno. Yo no soy de ningún Gobierno”.

En tanto, a modo de cierre, le habló directamente a Duggan y fue lapidario: “Cuando empecé en Independiente ganaba 2500 pesos y vos estarías como ahora viviendo en un barrio privado”. ¿Aceptará las disculpas el Kun?

