La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 31 de agosto de 2023.

FÚTBOL

Champions League

13 El sorteo de la etapa de grupos. Fox Sports

La preciada "Orejona", el trofeo de la Champions League

Copa Libertadores

21.30. Olimpia vs. Fluminense. Cuarto de final, partido de vuelta. Fox Sports

Copa Sudamericana

19 São Paulo vs. Liga Deportiva Universitaria. Los cuartos de final, partido de vuelta. DSports

19 Fortaleza vs. América Mineiro. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN 3

TENIS

US Open

12 y 20 Partidos de la segunda rueda: A. Murray vs. G. Dimitrov; S. Báez vs. F. Meligeni Alves; A. Zverev vs. D. Altmaier; C. Alcaraz vs. L. Harris; D. Medvedev vs. C. O’Connell; T. Etcheverry vs. S. Wawrinka. ESPN 3

Sebastián Báez procurará su pasaje a la tercera rueda del Abierto de Estados Unidos AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CICLISMO

Vuelta a España

10.30 La sexta etapa. ESPN Extra

BÁSQUETBOL

Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia

5.30 (del viernes) Alemania vs. Georgia. DSports

5.30 (del viernes) Estados Unidos vs. Montenegro. TyC Sports

