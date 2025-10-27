La agenda de la TV del martes: el Masters 1000 de París, la Copa Sudamericana y la Serie A de Italia
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 28 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Copa Sudamericana
- 21.30 Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle, el desquite de las semifinales. Dsports (610/1610 HD)
Serie A
- 14.30 Lecce vs. Napoli. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 16.45 Atalanta vs. Milan. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Copa Alemania
- 14.30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
Copa del Rey
- 15 Ourense vs. Oviedo, por la primera ronda. Canal 116 (CV 116)
- 17 Toledo vs. Sevilla, por la primera ronda. Canal 116 (CV 116)
Liga de Naciones femenina
- 18 Uruguay vs. Argentina, por la 2a fecha. Dsports (616/1616 HD)
TENIS
El Masters 1000 de París
- 7 Tomás Etcheverry vs. Camilo Ugo Carabelli, Felix Auger-Aliassime vs. Francisco Comesaña y Denis Shapovalov vs. João Fonseca, por la primera ronda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 11 Jaume Munar vs. Daniil Medvedev, por la primera ronda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 15 Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie u Taylor Fritz vs. Aleksandar Vukic, por la primera ronda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16 Bayern Munich vs. Real Madrid. Dsports+ (613/1613 HD)
- 16.45 París Basketball vs. Anadolu. Dsports (618/1618 HD)
Liga Sudamericana
- 17.30 Leones vs. Regatas. Dsports (616/1616 HD)
- 20 San José vs. Pinheiros. Dsports 2 (612/1612 HD
VÓLEIBOL
División de Honor femenina
- 19 Boca vs. San Lorenzo. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
- 21 Universidad La Matanza vs. Banco Provincia. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
