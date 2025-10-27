LA NACION

La agenda de la TV del martes: el Masters 1000 de París, la Copa Sudamericana y la Serie A de Italia

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Carlos Alcaraz se presenta este martes en París (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Carlos Alcaraz se presenta este martes en París (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)YUICHI YAMAZAKI - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 28 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Copa Sudamericana

  • 21.30 Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle, el desquite de las semifinales. Dsports (610/1610 HD)

Serie A

  • 14.30 Lecce vs. Napoli. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 16.45 Atalanta vs. Milan. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Luka Modric, estrella de Milan
Luka Modric, estrella de MilanPIERO CRUCIATTI - AFP

Copa Alemania

  • 14.30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Copa del Rey

  • 15 Ourense vs. Oviedo, por la primera ronda. Canal 116 (CV 116)
  • 17 Toledo vs. Sevilla, por la primera ronda. Canal 116 (CV 116)

Liga de Naciones femenina

  • 18 Uruguay vs. Argentina, por la 2a fecha. Dsports (616/1616 HD)

TENIS

El Masters 1000 de París

  • 7 Tomás Etcheverry vs. Camilo Ugo Carabelli, Felix Auger-Aliassime vs. Francisco Comesaña y Denis Shapovalov vs. João Fonseca, por la primera ronda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 11 Jaume Munar vs. Daniil Medvedev, por la primera ronda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 15 Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie u Taylor Fritz vs. Aleksandar Vukic, por la primera ronda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
Tomás Etcheverry jugará contra Camilo Ugo Carabelli
Tomás Etcheverry jugará contra Camilo Ugo CarabelliGentileza Dino Garcia

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16 Bayern Munich vs. Real Madrid. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 16.45 París Basketball vs. Anadolu. Dsports (618/1618 HD)

Liga Sudamericana

  • 17.30 Leones vs. Regatas. Dsports (616/1616 HD)
  • 20 San José vs. Pinheiros. Dsports 2 (612/1612 HD

VÓLEIBOL

División de Honor femenina

  • 19 Boca vs. San Lorenzo. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
  • 21 Universidad La Matanza vs. Banco Provincia. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicóptero
    1

    Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicóptero

  2. Del gol de Panichelli al penal por VAR de Valentín Barco en el triunfo del Lyon de Tagliafico
    2

    Del gol de Panichelli al penal por VAR de Valentín Barco en el triunfo del Lyon de Tagliafico

  3. La triste carrera de Alpine en México, un anuncio cercano y la ilusión de Colapinto en Brasil
    3

    Último en el Gran Premio de México, Colapinto ya piensa en Brasil

  4. Cómo fue la carrera de Colapinto en México y qué dijo después de terminar último
    4

    Cómo fue la carrera de Franco Colapinto: cuando estaba a punto de pasar otra vez a Gasly, el Virtual Safety Car salvó al francés

Cargando banners ...