La agenda de TV del domingo: Boca vs. Racing por el Trofeo de Campeones, los Pumas vs. Inglaterra, clásicos del fútbol europeo, el Abierto de Palermo de polo, Djokovic vs. Rune en el Masters 1000 de París y un posible campeón de MotoGP

Este domingo está repleto de buenas confrontaciones en fútbol, rugby, polo, tenis, hockey sobre césped, motociclismo y más. Y, por supuesto, todo estará a mano en las pantallas.

El partido de fútbol más trascendente del día será el que cerrará el telón del año en la primera A argentina: el del Trofeo de Campeones entre Boca, ganador de la Liga Profesional y Copa de la Liga, y Racing, que resultó segundo en la Liga y venció a Tigre, subcampeón de la Copa. El clásico tendrá lugar en Villa Mercedes, San Luis.

Boca y Racing, cara a cara por el último trofeo del año en el fútbol nacional. LA NACION/Mauro Alfieri

Mientras tanto, en Europa proliferarán los clásicos. En la Premier League habrá uno londinense, Chelsea vs. Arsenal. Lo seguirán choques de alto nivel, como Aston Villa vs. Manchester United , con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía en el local y Lisandro Martínez en el visitante, y Tottenham Hotspur, con Cristian Romero, vs. Liverpool. En Italia habrán dos clásicos: Roma vs. Lazio y más tarde Juventus vs. Inter, que contará con Lautaro Martínez y Joaquín Correa del lado nerazzurro.

En España se cruzarán vecinos de Andalucía, porque Real Betis, con Germán Pezzella y Guido Rodríguez, recibirá a Sevilla, que tiene a Gonzalo Montiel, Erik Lamela, Alejandro “Papu” Gómez y el DT Jorge Sampaoli. Y los clásicos se extienden a Países Bajos, donde chocará el Ajax de Lucas Ocampos y el PSV de Walter Benítez.

Por fuera del fútbol abundará la acción. Se iniciará oficialmente la gira británica de los Pumas, que en Twickenham visitarán a Inglaterra. Antes, va a estar definida la suerte de Pumas 7s en Hong Kong, donde se abre el Circuito Mundial de Seven. Y habrá otro deporte con representación nacional este domingo: actuarán las Leonas y los Leones en la Pro League de hockey, enfrentándose con Bélgica. En terreno nacional, continuará el Abierto de Palermo de polo, con Cría La Dolfina vs. La Esquina y el estreno de Ellerstina, contra La Irenita II.

Nicolás Pieres vuelve al Abierto de Palermo luego de un par de años; en la temporada anterior no estuvo, por una lesión. Fabián Marelli - LA NACIÓN

Habrá más. Por ejemplo, un posible campeón de MotoGP, porque Francesco Bagnaia intentará coronarse en el Gran Premio de Valencia. El serbio Novak Djokovic hará lo propio en un torneo de tenis que suele dominar, el Masters 1000 de París-Bercy, frente al noruego Holger Rune. Y se efectuará uno de los grandes acontecimientos del atletismo mundial: la Maratón de Nueva York.

La TV del domingo 6

FÚTBOL

Trofeo de Campeones

17 Racing vs. Boca Juniors. ESPN Premium y TNT Sports

Premier League

9 Chelsea vs. Arsenal. ESPN

Chelsea vs. Arsenal. ESPN 11 Aston Villa vs. Manchester United. Star+

Aston Villa vs. Manchester United. Star+ 11 Southampton vs. Newcastle United. Star+

Southampton vs. Newcastle United. Star+ 11 West Ham United vs. Crystal Palace. Star+

West Ham United vs. Crystal Palace. Star+ 13.30 Tottenham Hotspur vs. Liverpool. ESPN

Serie A

8.30 Bologna vs. Torino. ESPN 3

Bologna vs. Torino. ESPN 3 11 Monza vs. Hellas Verona. Star+

Monza vs. Hellas Verona. Star+ 11 Sampdoria vs. Fiorentina. ESPN

Sampdoria vs. Fiorentina. ESPN 14 Roma vs. Lazio. ESPN 3

Roma vs. Lazio. ESPN 3 16.45 Juventus vs. Inter. ESPN 2

Lautaro Martínez quiere continuar con su buen estado de forma cuando Inter reciba a Juventus en el "derby d'Italia".

Liga de España

10 Atlético de Madrid vs. Espanyol. ESPN Extra

Atlético de Madrid vs. Espanyol. ESPN Extra 12.15 Real Sociedad vs. Valencia. DirecTV Sports

Real Sociedad vs. Valencia. DirecTV Sports 14.30 Villarreal vs. Mallorca. ESPN 2

Villarreal vs. Mallorca. ESPN 2 17 Real Betis vs. Sevilla. DirecTV Sports

A Papu Gómez y Jorge Sampaoli les espera un caliente clásico sevillano contra Real Betis

Ligue 1

9 Lorient vs. PSG. Star+

Lorient vs. PSG. Star+ 13 Lille vs. Stade Rennais. ESPN Extra

Lille vs. Stade Rennais. ESPN Extra 16.45 Olympique Marseille vs. Olympique Lyonnais. ESPN 3

Bundesliga

11.30 Bayer Leverkusen vs. Union Berlin. Star+

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin. Star+ 13.30 Freiburg vs. Köln. Star+

Eredivisie

10.30 Voldendam vs. Feyenoord. Star+

Voldendam vs. Feyenoord. Star+ 12.45 RKC Waalwijk vs. AZ. Star+

RKC Waalwijk vs. AZ. Star+ 12.45 Ajax vs. PSV. Star+

RUGBY

Circuito Mundial de Seven

7 La definición de la etapa de Hong Kong. Fox Sports

Test match

11 Inglaterra vs. Argentina. ESPN 2

POLO

Abierto de Palermo

14 Cría La Dolfina vs. La Esquina. Star+

Cría La Dolfina vs. La Esquina. Star+ 16.30 Ellerstina vs. La Irenita II. Star+

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League femenina

19 Argentina vs. Bélgica. ESPN3

Pro League masculina

21.30 Argentina vs. Bélgica. ESPN 2

TENIS

Masters 1000 de París-Bercy

11 Holger Rune vs. Novak Djokovic. La final. ESPN 3

MOTOCICLISMO

MotoGP

7 Gran Premio de Valencia. La carrera. ESPN 2

En Valencia, Francesco Bagnaia tratará de sumarse a la nómina de campeones italianos de MotoGP, con una marca connacional, Ducati. FILIPPO MONTEFORTE - AFP

ATLETISMO

9.30 La Maratón de Nueva York. Star+

