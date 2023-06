La agenda de TV del sábado: Lionel Messi en la despedida de Maxi Rodríguez, Independiente en la Liga Profesional, los Pumitas en el Mundial Sub 20, el Top 12 de URBA, MotoGP, TC2000 y “Puma” Martínez contra Jade Bornea

escuchar

Este fin de semana, el deporte continuará poblando las pantallas con la abundancia con que viene haciéndolo, y este sábado ofrecerá grandes eventos en fútbol, rugby, tenis, automovilismo, motociclismo y boxeo.

Uno de los acontecimientos más atractivos no será por los puntos pero tendrá un condimento sumamente especial: la despedida de Maxi Rodríguez contará con numerosas glorias de Newell’s y de la selección argentina, y con Lionel Messi como la principal figura.

La competencia oficial estará en la Liga Profesional, cuyo sábado tendrá como protagonista a uno de los grandes, Independiente. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski intentará seguir alejándose de los puestos de abajo de la tabla cuando visite Santa Fe para medirse con Unión, también amenazado. Más tarde será el turno del escolta de River, Talleres, que se presentará en la cancha de Lanús en pos de recortar la desventaja de 10 puntos.

Los Pumitas tendrán su estreno en el Mundial Sub 20 de Sudáfrica, ante Italia. Shaun Roy / Gaspafotos

Otro gran atractivo de la jornada radica en el debut de los Pumitas en el Mundial Sub 20 de Sudáfrica, en el que sostendrán contra Italia el partido inaugural. En el rugby local habrá una nueva fecha del Top 12 de URBA, con Hindú vs. CUBA y Belgrano vs. CASI como los choques más interesantes. También en el país, se efectuará la prueba de clasificación de TC2000 en San Nicolás, por la sexta fecha.

Fronteras afuera, habrá representación argentina en el vóleibol, deporte en el que la selección argentina procurará acercarse a la etapa final de la Nations League al cruzarse con Japón, y en el boxeo, con el único campeón del mundo nacional, Fernando “Puma” Martínez, que defenderá su cinturón del peso supermosca de la Federación Internacional (FIB) ante el filipino Jade Bornea.

El español Carlos Alcaraz va por una nueva final en Queen's; para alcanzarla necesita vencer al estadounidense Sebastian Korda.

Por otra parte, en el tenis se determinarán los finalistas del ATP 500 de Queen’s, antesala de Wimbledon. La primera semifinal enfrentará a Alex de Miñaur y Holger Rune, y el ganador se medirá con Carlos Alcaraz o Sebastian Korda. También se desarrollarán las semifinales en el ATP 500 de Halle, en Alemania, donde Alexander Zverev tratará de alcanzar frente a Aleksandr Bublik la definición, y Andrey Rublev hará lo propio contra Roberto Bautista Agut. Y en MotoGP se realizará tanto la prueba de clasificación como la carrera sprint del Gran Premio de Países Bajos.

La televisación del sábado 24

FÚTBOL

Liga Profesional

17 Unión vs. Independiente. TNT Sports

20 Lanús vs. Talleres. ESPN y TV Pública

Martín Cauteruccio, goleador de un Independiente irregular que necesita salir del fondo de la tabla de la Liga Profesional. Fotobaires <)\

La despedida de Maxi Rodríguez

19.15 El partido, con la posible presencia de Lionel Messi. Star+

Amistoso

13 Alemania vs. Vietnam. ESPN 3

Primera Nacional

12.10 Villa Dálmine vs. Chacarita. TyC Sports

15.10 Agropecuario vs. Almirante Brown. DSports

16.10 Independiente Rivadavia vs. Chaco For Ever. TyC Sports

18 Temperley vs. All Boys. TyC Sports

20 Quilmes vs. Ferro. TyC Sports

RUGBY

Mundial Sub 20

6 Argentina vs. Italia. ESPN

Top 12

15.30 Belgrano vs. CASI. Star+

15.30 Newman vs. Pucará. Star+

15.30 San Luis vs. Rosario. Star+

15.30 Hindú vs. CUBA. Star+

15.30 Buenos Aires vs. SIC. Star+

15.40 Alumni vs. La Plata. ESPN 3

TENIS

ATP 500 de Queen’s

9 Alex de Miñaur vs. Holger Rune y Sebastian Korda vs. Carlos Alcaraz. Las semifinales. Star+

ATP 500 de Halle

9.30 Aleksandr Bublik vs. Alexander Zverev y Roberto Bautista Agut vs. Andrey Rublev. Las semifinales. Star+

VÓLEIBOL

Nations League

8 Argentina vs. Japón. ESPN

La selección argentina de vóleibol, de buen andar en la Liga de Naciones, se enfrentará con Japón en pos de acercarse a la etapa final del torneo.

AUTOMOVILISMO

TC2000

15.30 La prueba de clasificación de la sexta fecha en San Nicolás. TyC Sports

MOTOCICLISMO

MotoGP

5.50 La prueba de clasificación del Gran Premio de Países Bajos. ESPN 2

10 La carrera sprint del Gran Premio de Países Bajos. ESPN 2

BOXEO

22 Fernando “Puma” Martínez vs. Jade Bornea, por el campeonato mundial de los supermoscas de FIB. ESPN 2

