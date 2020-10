La juventud de Eduardo Camavinga (17 años) y la veteranía de Olivier Giroud (34) se unen en Francia, que hoy recibe a Portugal, en un duelo entre el campeón del mundo y el de Europa, por la Liga de Naciones.

Es un domingo como para quedarse prendido al televisor mirando deportes desde la mañana hasta la noche. La final de Roland Garros con dos cracks, Francia vs. Portugal y un festival de fútbol en Europa, Fórmula 1 en Alemania, Turismo Carretera, motociclismo, Giro de Italia, NBA... Como para grabar e ir viendo todo cuando se pueda.

Rafael Nadal y Novak Djokovic protagonizan el mejor enfrentamiento que hoy por hoy puede entregar el tenis: el supercampeón de Roland Garros, que procura su 13ª corona en Bois de Boulogne, y el número 1 del ranking sostendrán una batalla para la historia. No muy lejos de allí, al norte de París, Francia y Portugal se cruzan en el partido más atractivo de la maratón que habrá por la Liga de Naciones de UEFA. El del campeón mundial y el rey de Europa es el plato principal de un menú que está enriquecido también por Inglaterra vs. Bélgica, Croacia vs. Suecia y Polonia vs. Italia.

Francia vive una jornada pletórica de deportes, porque además del tenis y el fútbol, alberga motociclismo de primer nivel, y en una catedral: Le Mans recibe a MotoGP, Moto2 y Moto3. Alemania tiene lo suyo, porque es sede del Gran Premio de Eifel, en el que Lewis Hamilton intenta alcanzar el récord de triunfos de Michael Schumacher en Fórmula 1. Y también Italia anda a las corridas entre ruedas: el Giro de ciclismo celebra su 9ª etapa.

Desde la Argentina se suma otro foco de automovilismo, con la carrera de Turismo Carretera en San Nicolás. Y como para cerrar el día, el sexto capítulo de Los Angeles Lakers vs. Miami Heat, que puede consagrar campeones de la NBA a LeBron James y compañía.

Rafael Nadal define Roland Garros por 13ª ocasión; esta vez, contra el mejor del ranking, Novak Djokovic. Fuente: Reuters

La televisación del domingo 11

FÚTBOL

Liga de Naciones de UEFA

10 Irlanda vs. Gales. DirecTV Sports 1610.

Irlanda vs. Gales. DirecTV Sports 1610. 13 Croacia vs. Suecia. DirecTV Sports2.

Croacia vs. Suecia. DirecTV Sports2. 13 Inglaterra vs. Bélgica. DirecTV Sports 1610.

Inglaterra vs. Bélgica. DirecTV Sports 1610. 13 Bosnia-Herzegovina vs. Países Bajos. ESPN 2.

Bosnia-Herzegovina vs. Países Bajos. ESPN 2. 13 Noruega vs. Rumania. DirecTV Sports+.

Noruega vs. Rumania. DirecTV Sports+. 15.45 Francia vs. Portugal. ESPN 2.

Francia vs. Portugal. ESPN 2. 15.45 Escocia vs. Eslovaquia. DirecTV Sports (1615).

Escocia vs. Eslovaquia. DirecTV Sports (1615). 15.45 Polonia vs. Italia. DirecTV Sports (1610).

Polonia vs. Italia. DirecTV Sports (1610). 15.45 Rusia vs. Turquía. DirecTV Sports2.

Rusia vs. Turquía. DirecTV Sports2. 15.45 Serbia vs. Hungría. DirecTV Sports+.

TENIS

10 Rafael Nadal vs. Novak Djokovic. Roland Garros, la final masculina. ESPN.

BÁSQUETBOL

13.45 Gran Canarias vs. Real Madrid. Liga ACB. DeporTV.

Gran Canarias vs. Real Madrid. Liga ACB. DeporTV. 20.30 Los Angeles Lakers vs. Miami Heat. La final de la NBA, juego 6. ESPN.

AUTOMOVILISMO

9.10 Gran Premio de Eifel. Fórmula 1; la carrera, desde Nürburgring. Fox Premium Action.

Gran Premio de Eifel. Fórmula 1; la carrera, desde Nürburgring. Fox Premium Action. 10 Turismo Carretera. La 6ª fecha, en San Nicolás. TV Pública.

CICLISMO

7.30 Giro de Italia. La etapa 9, San Salvo-Roccaraso. ESPN 3.

MOTOCICLISMO

6 Gran Premio de Francia. MotoGP, Moto2 y Moto3, desde Le Mans. ESPN.

FÚTBOL AMERICANO

21 Seattle Seahawks vs. Minnesota Vikings. NFL. ESPN 3.

