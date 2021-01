La arenga en el ascenso que generó repudio en las redes

Diego Kofler, preparador físico de Atlético Güemes, arenga a sus jugadores antes del partido contra Villa Mitre Crédito: Captura TV

19 de enero de 2021 • 12:47

El preparador físico de Atlético Güemes, Diego Kofler, motivó a los jugadores de su equipo con una metáfora machista, xenófoba y machista antes de la final del Torneo Federal A, y generó repudio en las redes sociales.

"Hasta hoy, Güemes se venía c... a la negrita del pueblo, a la que se c... todos, la que tiene olor a pingo. A esa se c.... Y acá tengo una rubia, se llama Nacional B. ¡A ésa la voy a buscar, a ésa me la quiero c...! Tengo que romperme el o... para c.... a esa mina", le dice Kofler a sus futbolistas.

Luego, agrega: "Tengo que seguir, ser inteligente. Romperme el o... y dejar la vida acá. El partido que viene no importa, es hoy muchachos. Laburo, me rompo el o..., calor lluvia. Estoy acá, por eso estoy acá, por todo lo que hago estoy acá, porque soy el mejor. Pero lo tengo que demostrar ahí adentro. En esa canchita. Me la voy a c... yo solo. Yo solo voy a ser el primero que me la voy a c.... Pero depende de mí", concluye la charla motivacional el PF.

El video, que se volvió viral en Twitter, fue criticado por muchos usuarios que condenaron las palabras del PF.

De acuerdo con Nuevo Diario, su director técnico, Pablo Martel, fue condenado por violencia de género en 2019 por amenazas a su esposa.