Racing vs. River, por la Copa Argentina 2025: cuándo se juega el partido

El jueves 2 de octubre a las 21.30, en el Gigante de Arroyito, Racing y River se enfrentan en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. Ambos equipos buscan meterse en semifinales, instancia en la que el ganador de este cruce se verá las caras con Independiente Rivadavia, que dejó en el camino a Tigre. El minuto a minuto del encuentro, que se podrá ver por televisión a través de TyC Sports, estará disponible en canchallena.com.

La Academia, que viene de eliminar a Deportivo Riestra por 3 a 0 con goles de Duván Vergara, Miguel Barbieri en contra y Facundo Mura, nunca ganó este certamen: se quedó a las puertas en 2011-2012, cuando perdió la final ante Boca. El Millonario, por su parte, es el segundo máximo ganador de la historia del torneo más federal del país, con un total de tres títulos conseguidos en 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019. En octavos de final derrotó a Unión de Santa Fe por penales, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 14 de diciembre del año pasado, en un partido correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Maximiliano Salas. En la Copa Argentina no se enfrentan desde las semifinales de la edición 2011-2012: empataron 0 a 0 en los 90′ y la Academia ganó 5 a 4 por penales.

Racing vs. River: todo lo que hay que saber

Cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

Día : Jueves 2 de octubre.

: Jueves 2 de octubre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming : TyC Sports Play.

: TyC Sports Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina 2025. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.23 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.25.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el partido frente a Racing Marcelo Endelli - Getty Images South America

Cronograma y resultados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025