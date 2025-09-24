Salieron de ver a Racing y en el semáforo se cruzaron a Maravilla Martínez: el imperdible diálogo de auto a auto

Racing venció a Vélez Sarsfield por 1-0 y se clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores. Con gol de Santiago Solari, en el segundo tiempo, el equipo de Gustavo Costas se metió entre los cuatro mejores equipos de América y aguarda por su rival que saldrá de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

Uno de los jugadores más queridos por los hinchas es Adrián “Maravilla” Martínez, quien convirtió en el encuentro de ida ante el Fortín y, en la vuelta, se encargó de ayudar a sus compañeros en el frente de ataque. Justamente, el delantero protagonizó un curioso momento a la salida de la cancha cuando, a bordo de su auto, se cruzó con dos fanáticos que elogiaron su labor.

Maravilla Martínez no convirtió pero ayudó a sus compañeros en la victoria contra Vélez LUIS ROBAYO - AFP

Con la complicidad de su mujer Anabella, quien filmó el momento y lo subió a sus redes sociales, Maravilla entabló un diálogo ameno con dos hinchas que colocaron su auto pegado al del delantero. “Aguante Racing, loco”, lanzó Martínez. “Me vuelvo loco. La rompiste toda”, indicó el conductor del otro auto, sin caer en la cuenta que tenía enfrente al actual goleador de la Copa Libertadores con siete tantos.

Como si fueran amigos de toda la vida, el futbolista indicó sobre el partido: “Ganamos de pedo”. Ante esta aseveración, los dos hinchas no coincidieron con su punto de vista e indicaron: “No llegó Vélez”.

Gustavo Costas festeja: su Racing clasificó a semifinales de Copa Libertadores LUIS ROBAYO� - AFP�

Tras la victoria por la mínima, Racing se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años. Lo que sigue para La Academia será el clásico de Avellaneda contra Independiente, el próximo domingo y el jueves siguiente ante River por Copa Argentina.