17 de octubre de 2020 • 11:07

Sebastián Vignolo fue muy crítico con el anuncio por parte de la AFA, sobre la ruptura en la relación contractual con el canal Fox Sports por los derechos televisivos del fútbol argentino. El conductor del programa 90 Minutos (ESPN) dijo: "Yo lo único que pido es que un 38 a 38 no haya nunca más".

"Se rompió el contrato con Fox y no llegó ninguna información oficial", sostuvo y luego agregó que "primero, cuando ocurre algo así, hay que mandar una carta documento a la empresa avisándole que vas a rescindir el contrato, cosa que no ocurrió. Se hablaba de una dificultad en los pagos, alguna tardanza, y no pasó. Se ha informado y pagado en tiempo y forma, cada una de las cuotas que tuvieron que ver con el fútbol argentino".

Vignolo agregó que, según su parecer, cuando se toma una decisión de este tipo, se supone que los clubes tienen que estar de acuerdo, sobre todo Boca y River. Ambas instituciones apenas empezaba a circular la información, emitieron un comunicado alegando que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual.

"Obviaron la opinión de River y Boca, no les importó lo que pensaba ni D'Onofrio ni Ameal.Hay más clubes sorprendidos, como Víctor Blanco de Racing y Sebastián Verón, entre otros. Turner tampoco estaba notificado de esta situación. Son muchas cosas llamativas y extrañas", agregó Vignolo.

Además, el conductor resaltó: "Me parece que el fútbol argentino es súper competitivo y tiene que tener una buena presentación, tiene que estar bien aggiornado. Tiene que ganar credibilidad, prolijidad y transparencia. No podes vivir a los ponchazos".

Más adelante, la producción del programa mostró una entrevista post sorteo del campeonato que Marcelo Benedetto le realizó a Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Allí, Tinelli indicaba que los derechos de televisación estaban siendo definidos por todos los clubes junto a Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Luego del video, Vignolo dijo que no le gusta el "somos así" como justificación de las desprolijidades, y recalcó que si la transmisión del sorteo debía comenzar a las 14 horas, no puede empezar más tarde. "Se puede ser diferente, no cuesta nada. No es cordial ni responsable hacer eso. Yo lo único que pido es que un 38 a 38 no haya nunca más", pidió el conductor.

"Hay un montón de cosas que tienen que cambiar y mejorar. Hasta había contradicción en el uso del barbijo. Si no nos ponemos de acuerdo con eso, que a esta altura tiene que ser fundamental, imagínense con el resto. Que Boca y River no hayan tenido participación en esto es delicado. Lo han manifestado los clubes, Racing y Estudiantes están iguales, junto a otros tantos", manifestó Vignolo.

Vignolo, que se mostraba asombrado por la situación, manifestó: "El fútbol argentino tiene al mejor jugador del mundo, es el fútbol de Messi, que gracias a Dios sigue jugando en la Selección Argentina, es el que tuvo a Maradona. El fútbol argentino tiene su peso, su prestigio, y si le hacemos estas cosas insólitas y sin sentido, realmente estamos haciendo un desastre".