Crédito: Shutterstock

ROMA.- La prensa deportiva europea tuvo su lunes "rojo". Los principales medios le apuntaron a Ferrari y reflejaron la "pesadilla" que vive la escudería tras otro paso en falso: el domingo, y bien lejos de las grandes luces, el equipo italiano fue noticia por el choque entre Charles Leclerc y Sebastian Vettel que provocó el abandono de los dos pilotos en el Gran Premio de Estiria, en Austria.

"El fiasco de Ferrari en el GP de Estiria es evidente y pone a la escudería en un túnel cuya salida se aleja día a día", publicó el diario francés L'Equipe . Y muchos se hicieron eco de los dichos de Leclerc tras la carrera, en los que asumió la responsabilidad de haber embestido a Vettel, que dejará Ferrari a fin de año. "Las disculpas no son suficientes en momentos así. Estoy decepcionado y también decepcioné al equipo", expresó el joven piloto.

Pero los golpes también llegaron desde afuera. Flavio Briatore, ex director del equipo Renault, calificó el episodio como un "desastre", opinó que Ferrari debería aplicarle una multa económica a sus pilotos y destacó que tienen autos "demasiado lentos". "El error esta vez lo cometió seguramente Leclerc, intentaba meterse por un hueco donde no había lugar. Vettel sabe que se irá y no ayudará a Leclerc, pero Seb no pensaba que alguien lo atacaría de ese modo por ahí", consideró. Y lanzó: "A 300 metros de la largada no tenía sentido asumir riesgos. Hay que respetar a ingenieros y mecánicos y los colores de un equipo como Ferrari. Se precisa disciplina, el auto no es de los pilotos sino del equipo. Estos muchachos deben respetar el trabajo del equipo, yo les habría aplicado una multa del 5-10 por ciento del salario, el único modo es tocarles el sueldo".

Crédito: Shutterstock

Luego, Briatore apuntó contra el director de Ferrari, Mattia Binotto, y afirmó que a la escudería italiana "le falta un comandante". "Si yo fuese Binotto dejaría pasar este año, pero también el año próximo y pensaría en el desarrollo del auto para 2022, cuando habrá un nuevo reglamento: no lo pensaría ni un segundo. Es un equipo de jóvenes, hubo muchos errores. Yo habría esperado para anunciar los pilotos, se podía buscar una opción sobre el piloto, después de una o dos carreras no habría hecho esta operación", cuestionó. El equipo italiano anunció antes del inicio de la temporada que no renovaría el contrato a Vettel, cuyo lugar será ocupado desde 2021 por el español Carlos Sainz , hoy en McLaren.

¿Es el peor auto de Ferrari de los últimos tiempos? La prensa italiana destaca que los cambios estructurales en el equipo técnico están quedando en evidencia: según publicó La Gazzetta dello Sport , "muchos jóvenes fueron promovidos en el organigrama, en nombre de mejorar los recursos internos, y resulta inevitable lidiar con un proceso de renovación que lleva tiempo para funcionar, justo lo que falta en la Fórmula 1". En un artículo titulado "Ingenieros liquidados y algunos golpes ingeniosos", la Gazzetta hace un repaso por las últimas malas decisiones y cómo eso agiganta la crisis de una de las escuderías con mayor presupuesto de la categoría. Por otra parte, El Periódico de España compara a la SF1000 con "el camión" que manejó Alain Prost en 1991: "En Maranello apostaron por buscar en la aerodinámica la ganancia que perderían en 2020 a causa de la vuelta a la legalidad de su propulsor. Pero erraron. Y cómo. Es el peor diseño desde 1991, aquel Ferrari al que Prost denominó "camión" antes de ser despedido por Enzo Ferrari tras enunciar ese calificativo. El SF1000 -recibe el nombre los miles grandes premios que Ferrari cumplirá este año- es nada menos que un segundo más lento que el coche del año anterior, un cataclismo que les ha arrojado a la mitad de la parrilla, a luchar por entrar en la Q-3 de los diez mejores de la parrilla, a medirse con la clase media".

Crédito: Leonhard Foeger/Pool via AP

Otro que aportó su mirada crítica fue el expiloto francés Jean Alesi, quien señaló que "no fue una linda imagen" la del domingo, "Pero el problema es que cuando se larga tan atrás siempre está la posibilidad de tocarse", expresó Alesi en diálogo con Radio Anch'io. "Más que las presiones sobre los pilotos, es que el auto nació mal. Pesa más la falta de performance que la presión sobre los pilotos. Las soluciones aportadas por los técnicos no funcionan y los pilotos no son conscientes. Y este campeonato no permitirá mucho a un auto que nació mal , pero Ferrari tiene la posibilidad y los recursos de recuperarse", comentó

Ferrari tendrá una rápida "revancha", pero se enfrenta a días cargados sobre la mejora de sus autos , para no enfrentarse a más papelones en la temporada, y la guerra interna entre sus pilotos. La oportunidad para levantar cabeza llegará el próximo domingo, cuando se llevará a cabo la tercera fecha de la temporada con el Gran Premio de Hungría.

