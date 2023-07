El picante cruce entre Coti Sorokin y un periodista crítico con la selección argentina

escuchar

Este miércoles, el cantautor argentino que reside en España, Coti Sorokin, visitó el estudio del programa deportivo El Chiringuito, y se vio las caras con el periodista Juanma Rodríguez, quien durante el Mundial Qatar confesó su deseo de que la selección argentina fuera goleada en la semifinal y final. Esto sucedió tras criticar el gesto del capitán de La Scaloneta, Lionel Messi, al entrenador Louis van Gaal, en el partido de cuartos de final frente a Países Bajos.

Al lado del conductor Josep Pedrerol, Coti se dirigió a Rodríguez, y con ironía, le dijo: “Le quiero mandar un saludo a Juanma desde Argentina”. Conscientes de lo que se venía, tanto el animador como los columnistas estallaron de risa. “A ver, mensaje a Juanma. Dile”, añadió Pedrerol.

Sin abandonar el tono sarcástico, el compositor de Color Esperanza añadió: “Sí, lo queremos mucho en Argentina, Juanma”. A la defensiva, Rodríguez replicó: “Coti, tú sabes que fue una táctica motivacional. Si no es por mí, no ganas el Mundial”.

"La tenés adentro": el picante cruce entre Coti y un periodista español

A partir de su silencio, Pedrerol apuró a Coti: “¿Qué pasa con Juanma? ¿Qué mensaje le das?”. Preparado, el músico lanzó: “No, le tengo un mensaje de todo un país, de todo un pueblo. Como decía Diego Armando Maradona: LTA. ‘La tenés adentro’”. Nuevamente, el comentario de Sorokin provocó las carcajadas de los periodistas, y el gesto de aceptación de Rodríguez. “Con amor, Juanma”, matizó el intérprete.

Ofendido, el cronista decidió salir al cruce del cantante, y le respondió: “Me gustaría decirle a Coti que te sigo... pero no te sigo, sinceramente. De hecho, me han dicho ‘viene Coti’, y no sabía quién era”. Un poco en broma, un poco en serio, el músico replicó: “Me encanta. No necesito gente como vos que me siga”. Con temor de que la conversación se descarrilara, Pedrerol admitió: “Se está complicando”.

Inmediatamente, sonó en el estudio la canción emblemática “Muchachos”, que Coti bailó con alegría, ante la resignada postura del comentarista deportivo.

Qué dijo Juanma Domínguez

A raíz del gesto del “Topo Gigio” que Messi le dedicó a Van Gaal, y las posteriores declaraciones del capitán, en ese momento, Domínguez estalló contra La Albiceleste, y manifestó su deseo de que quedara eliminada del Mundial.

“Espero que Croacia les meta cuatro, y que si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que les meta seis; y si Croacia les mete cuatro, lo que me gustaría (es un imposible), pero que Luka Modric hiciera esto (por el Topo Gigio). Y si pasan a la final, que ganen los franceses”.

Además, el periodista, confeso hincha del Real Madrid, calificó la actitud de la selección como “anti fair play”, y sobre el encuentro frente a Croacia, aseguró: “No va a ser un Argentina - Croacia. Va a ser un Argentina - Resto del Mundo en semifinales. Croacia debería llevar una camiseta de la ONU. Porque Croacia está defendiendo al resto del mundo”, dijo, en un tono que llamó la atención de los periodistas de todo el mundo.

LA NACION