La desconocida historia de Sebastián Domínguez con Carlos Bianchi

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, contó este martes que el legendario entrenador Carlos Bianchi se comunicó con él para jugar en Boca Juniors en 2013. Su revelación llevó en el marco de una discusión con sus compañeros sobre lo que significa para un jugador ser convocado para incorporarse en un club como Boca o River. “En la emoción violenta del momento, te genera una sensación. Es la misma exposición que jugar en la Selección: no te lo da otros clubes. Te llama Boca, y esa tarde es un quilombo emocional”, indicó.

En ese sentido, Domínguez recurrió a una anécdota personal de su experiencia como exfutbolista. “Estuve a punto de ir a Boca. Le dije que sí a las 10 de la noche a (Carlos) Bianchi, y a las 10 de la mañana le dije que no iba”, recordó. Luego, se explayó acerca de aquel momento que le tocó vivir: “Estaba con ganas de cambiar. Me reuní con Ricardo (Gareca) y le dije: ‘Mirá, esto es lo que pasa. ¿Qué hago?’”. Al mismo tiempo, admitió que aquel equipo xeneize en el que pudo haber jugado era un “Boca complicado”.

Quizás, por ese motivo, Domínguez explicó que pensó su decisión “tranquilo a la noche”, se levantó por la mañana, y dijo “no, ya está, no tengo que pensar mas nada”. Eso no quitaba que no le generara pudor comunicarse con el “Virrey” para comunicarle su negativa. “Me moría de la vergüenza. Le pude expresar que afectivamente y deportivamente tenía un compromiso muy grande con el club (por Vélez)”, contó.

“En todos lados decían: Boca está buscando central. Y te dicen: ‘Hola, soy Carlos Bianchi’. ¿Y ahora, qué hacemos? Carlos es un tipo excepcional, que respeto, admiro. Si me das a elegir, me hubiese gustado jugar en el Boca que ganó todo, y no en ese que venía a la oferta, que era un lío”, añadió.

El día que lo llamó Diego Maradona para jugar en la Selección Argentina

Por otra parte, Domínguez se refirió a otra historia de su vida vinculada con personajes importantes del mundo del fútbol: ni más ni menos que Diego Armando Maradona. “A mí me llama (Alejandro) Mancuso, y me dice: ‘Dentro de 10 minutos te va a llamar Diego. Yo no te llamé. Te pido que estés tranquilo, que te lo tomes con calma’”, contó. Según relató, cuando Maradona lo llamó no pudo contener las lágrimas y fue su pareja Vicky quien debió contenerlo.

Por último, Domínguez habló sobre lo que significó para él no jugar en el Newell’s del “Tata” Martino a pesar de que se encontraba en un buen momento de su carrera: “Yo lo vi por televisión sabiendo que si hubiese presionado previamente... Todo eso, yo lo vi desde afuera siendo hincha de Newell’s. Cuando sale campeón en 2013, una parte mía decía: ‘Yo podría haber estado ahí'”.

“Habiendo reconocido ser hincha de Newell’s, lo que me provocó el Vélez de 2009 en adelante, me generó un compromiso que no me tenía que ir de ese lugar. Al día de hoy, cuando yo vuelvo a ese lugar, que mis chicos vean en Vélez o en Newell’s cómo me trata la gente, es mi campeonato ganado, más que cualquier vuelta olímpica o medalla”, agregó.

