Alejandro Fantino aprovechó la presencia de la exnadadora olímpica Agustina De Giovanni en ESPN Fútbol FC y contó una desopilante anécdota cuando intentó cruzar a nado el Río Paraná y dijo: "Es muy loser lo que me pasó".

"Les voy a contar algo que me da mucha vergüenza", anticipó Fantino para luego explicar que el hecho sucedió hace 10 años. "Me agarró un berretín de cruzar el Río Paraná de las Palmas a nado. Es muy loser lo que me pasó", aclaró el conductor.

Fantino contó que empezó a preparase con Pablo Testa, que fue entrenador de natación de la Selección Argentina. El episodio sucedió mientras conducía el primer año de su programa Animales Sueltos (América TV). "Testa me dijo que tenía que comprar un traje de neoprene para flotar y conseguir una pileta".

"Conseguí una pileta muy cheta, fortuna pagaba por mes, en el Palacio Duhau", contó Fantino. Luego de tres meses de entrenamiento, decidió que era el momento de la aventura. "Un día llego a Sauce Viejo y mi papá me preguntó si iba a pescar, yo le dije que lamentaba desilusionarlo pero que iba a nadar", agregó el conductor.

Fantino detalló todo el equipamiento que cargaba, hasta unos costosos auriculares para reproducir música bajo el agua. "Vos buscáme en los Suspiros que en una hora y media estoy por allá", le dijo el periodista a su padre.

"Me tiro al agua y sentí que me agarró Poseidón de abajo y me arrastró hacia el fondo del río. Me agarró un cagazo terrible, tiré los auriculares de 400 dólares al agua, perdí una pata de rana y se me rompió todo el traje de neoprene. Me agarre de dos camalotes y me arrastré todo lleno de barro. No nadé nunca más", contó Fantino.

A diferencia de los tres meses de preparación del conductor para cruzar un río, la invitada Agustina De Giovanni, que disputó los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y los de Pekín 2008 en estilo pecho, contó la preparación que debió realizar para ambas competencias, que suelen durar entre uno y dos minutos: "Entrenamos ocho horas por día durante 15 años. Yo empecé a nadar desde las cuatro y veinte de la mañana a los doce años".

De Giovanni contó que estudió y se recibió en Relaciones Públicas en la Universidad de Alabama, Estados Unidos. "Fui a entrenar para los Juegos Olímpicos. En el circuito universitario vos estudias y competís en la liga, que es muy buena. Viví ocho años dentro de la universidad, el primero por obligación tenés que vivir en el campus, con las reglas y horarios de ellos. Después te podes ir a vivir sola", explicó la nadadora.

Además, De Giovanni es múltiple campeona Sudamericana y de la Argentina y tiene el récord Sudamericano en los 200 metros estilo pecho (2 min 26 seg. 24/100) logrado en Rio de Janeiro 2010. Estudió para ser Life Coach y Coach Deportiva. A su vez, se convirtió en especialista en antidopaje en el deporte de elite.